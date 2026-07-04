"Lola rennt"-Star Franka Potente spricht über finanziellen Druck: "Kann mir meine Rollen nicht mehr aussuchen"

Berlin/Los Angeles - Sie schaffte den Sprung von Deutschland nach Hollywood und gehört dort seit mehr als 25 Jahren zum Filmgeschäft. Doch nun gesteht Franka Potente (51), warum sie bei der Rollenwahl keine großen Ansprüche mehr stellen kann.

Eigentlich wollte Franka Potente (51) nicht mehr aktiv als Schauspielerin arbeiten. © Felix Hörhager/dpa

"Viele meiner Schauspieler-Freunde hier sind arbeitslos. Einige sind sogar mit vierzig zurück zu ihren Eltern gezogen, weil sie sich L. A. nicht mehr leisten können", erklärt die 51-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur.

Auch sie selbst kann es sich nicht immer leisten, ein Rollenangebot auszuschlagen: "Wenn's geht, klar. Wenn ich aber ewig nicht gearbeitet habe und mal wieder etwas machen muss, sage ich eben doch zu."

Eigentlich stand für Franka Potente der Wechsel hinter die Kamera fest, doch für ihre zwei Töchter schlug sie einen anderen Weg ein. Da die öffentlichen Schulen nicht so gut seien, gehen ihre Kinder auf eine Privatschule. "Die war noch am billigsten, aber das Geld muss ja trotzdem irgendwie reinkommen. Also arbeite ich wieder als Schauspielerin", betont die "Lola rennt"-Bekanntheit.

Dennoch stellt sie klar: "Wenn ich ein, zwei große Projekte im Jahr habe, meine Rechnungen zahlen und mit den Kids in den Urlaub fahren kann: wonderful." Wenn ihr jemand jedoch genug Geld geben würde, könnte sie auch ohne entspannt leben.