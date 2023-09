Zendaya freizügiger denn je - doch Tom Holland zeigt eine andere Seite von ihr

Alles Gute Zendaya! Nach ihrem Geburtstag zeigte sich "Euphoria"-Darstellerin Zendaya in den sozialen Medien am Wochenende freizügiger denn je.

Von Niklas Perband

Los Angeles - Alles Gute Zendaya! Der angehende Hollywood-Superstar feierte in der vergangenen Woche seinen 27. Geburtstag. Aus diesem Anlass zeigte sich die "Euphoria"-Darstellerin in den sozialen Medien am Wochenende freizügiger denn je. Doch Partner Tom Holland (27) bewies bei seinem Glückwunsch-Post: Seine Liebste kann auch ganz anders...

Zendaya (27) bewies wieder einmal ihre verschiedenen Facetten. © Montage: Instagram/tomholland2013, VALERIE MACON / AFP Die beiden "Spider Man"-Stars führen seit 2021 eine innige aber sehr private Beziehung. Der Öffentlichkeit gewähren sie nur selten Einblicke in ihr (Liebes-) Leben. Doch als seine Herzensdame am vergangenen Freitag Geburtstag feierte, konnte Holland (wie auch schon in den vergangenen Jahren) nicht anders - und postete ein Foto von Zendaya in seiner Insta-Story. Dazu schrieb er: "Mein Geburtstagsmädchen". Ob sich seine Freundin wohl über dieses Bild freute? Immerhin ist die 27-Jährige darauf in auffälliger und enger Tauchmontur zu sehen. Ihr Gesicht wird von einer fetten Tauchermaske gequetscht. Das Foto war in den vergangenen Tagen fast überall in den sozialen Medien zu sehen. Promis & Stars "All Star"-Sänger Steve Harwell stirbt mit nur 56 Jahren Doch wenig später erinnerte Zendaya alle daran, dass sie nicht nur als Schauspielerin, sondern offenbar auch privat sehr facettenreich ist! Klar: Sie ist gerne das ulkige Mädchen von nebenan, das jeder gerne als Kumpel hätte. Das kennt man von der beliebten US-Amerikanerin bereits. Doch sie hat auch eine andere Seite!

Auf Instagram zeigte Zendaya viel nackte Haut

Tom Holland und Zendaya lernten sich beim "Spider Man"-Dreh kennen

Tom Holland (27) und Zendaya sind seit (mindestens) zwei Jahren ein Paar. © Emma McIntyre / AFP

Zendaya gesteht: "Das Posten stresst mich"

Auf dem Roten Teppich bewies Zendaya schon oft, dass sie auch Auftritte à la Hollywood-Diva hinlegen kann. Nun ließ sie auf ihrem Instagram-Profil ihre verführerische Seite spielen. Nachdem sie den Fans am Wochenende zunächst auf X (ehemals Twitter) angekündigt hatte, bald Fotos ihres Geburtstagsoutfits zu posten, wurden einige ihrer Follower beinahe ungeduldig, woraufhin der frühere Disney-Star erklärte: "Hört zu, das Posten stresst mich, also muss ich mich vorbereiten... es ist in den Entwürfen, lol."