Die Hinweise verdichten sich: Haben sich Zendaya und Tom Holland das Ja-Wort gegeben?

USA - Die Gerüchte über eine mögliche Hochzeit der "Spider-Man"-Stars Zendaya und Tom Holland (beide 29) sind seit einigen Wochen das Nummer-1-Thema ihrer Fans. Nun verdichteten sich die Hinweise, dass sich die beiden tatsächlich heimlich das Ja-Wort gegeben haben könnten!

Sind Zendaya und Tom Holland (beide 29) längst verheiratet? © KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Denn in rund einem Monat erscheint der neue Film der Schauspielerin, "The Drama", für den sie gemeinsam mit Co-Star Robert Pattinson (39) aktuell auf Promo-Tour ist.

Auf einem Bild, das A24 auf Instagram teilte, fiel ein Detail besonders auf: Den Finger der 29-Jährigen zierte ein schlichter goldener Ring, der stark an einen Ehering erinnerte - direkt unter ihrem funkelnden Verlobungsring.

Schon zuvor war Zendaya an einem Flughafen mit dem kleinen Goldring gesichtet worden. Auch Star-Stylist Law Roach (47) heizte die Hochzeitsgerüchte während der SAG Actor Awards in der US-Metropole Los Angeles weiter an.

"Die Hochzeit hat bereits stattgefunden", erklärte der 47-Jährige mit einem Augenzwinkern. Weitere Details verriet er jedoch nicht.

Unklar blieb auch, ob er sich angesichts der anhaltenden Gerüchte lediglich einen kleinen Spaß auf dem roten Teppich erlaubte oder nicht - denn bislang bestätigten weder Zendaya noch Holland die Spekulationen.