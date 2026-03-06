Die Hinweise verdichten sich: Haben sich Zendaya und Tom Holland das Jawort gegeben?
USA - Die Gerüchte über eine mögliche Hochzeit der "Spider-Man"-Stars Zendaya und Tom Holland (beide 29) sind seit einigen Wochen das Nummer-1-Thema ihrer Fans. Nun verdichteten sich die Hinweise, dass sich die beiden tatsächlich heimlich das Jawort gegeben haben könnten!
Denn in rund einem Monat erscheint der neue Film der Schauspielerin, "The Drama", für den sie gemeinsam mit Co-Star Robert Pattinson (39) aktuell auf Promo-Tour ist.
Auf einem Bild, das A24 auf Instagram teilte, fiel ein Detail besonders auf: Den Finger der 29-Jährigen zierte ein schlichter goldener Ring, der stark an einen Ehering erinnerte - direkt unter ihrem funkelnden Verlobungsring.
Schon zuvor war Zendaya an einem Flughafen mit dem kleinen Goldring gesichtet worden. Auch Star-Stylist Law Roach (47) heizte die Hochzeitsgerüchte während der SAG Actor Awards in der US-Metropole Los Angeles weiter an.
"Die Hochzeit hat bereits stattgefunden", erklärte der 47-Jährige mit einem Augenzwinkern. Weitere Details verriet er jedoch nicht.
Unklar blieb auch, ob er sich angesichts der anhaltenden Gerüchte lediglich einen kleinen Spaß auf dem roten Teppich erlaubte oder nicht - denn bislang bestätigten weder Zendaya noch Holland die Spekulationen.
Zendayas Mutter heizt Gerüchte über heimliche Hochzeit an
Für zusätzliche Hinweise sorgte jedoch Zendayas Mutter Claire Stoermer. Sie teilte das Video von Roachs Interview auf ihrem eigenen Social-Media-Account und kommentierte es lediglich mit den Worten: "Das Lachen".
Ob Fans jemals eine offizielle Bestätigung von den beiden Stars bekommen werden, bleibt abzuwarten. Immerhin hatten sie auch ihre Verlobung nie öffentlich kommentiert - Zendaya ließ stattdessen ihren fünfkarätigen Verlobungsring für sich sprechen.
Zudem sagte sie in einem Interview wenige Tage zuvor, dass sie ihr Privatleben möglichst von der Öffentlichkeit fernhalten wolle.
"Am Ende des Tages ist man eine öffentliche Person, daran kann man nichts ändern - aber manche Dinge sind nur für einen selbst und für die Menschen, die man liebt, bestimmt. (...) Ich versuche, in der Öffentlichkeit ehrlich zu zeigen, wer ich bin, aber ich versuche auch, Dinge für mich zu behalten", so die "Euphoria"-Darstellerin.
