Schmerzhaftes Ehe-Aus mit Ex-Bundesliga-Star: Jetzt packt Laura Wontorra aus
Köln - Knapp dreieinhalb Jahre nach der Trennung hat Laura Wontorra (37) jetzt über ihre Ehe mit Ex-Fußballstar Simon Zoller (34) ausgepackt.
"Natürlich war das ein Scheitern - und es hat wehgetan", gesteht die RTL-Moderatorin offen und ehrlich in einem aktuellen Interview mit der Zeitschrift "Gala". Allerdings blickt die 37-Jährige heute auch sehr reflektiert auf diesen prägenden Abschnitt in ihrem Leben zurück.
Wontorra und Zoller lernten sich 2014 bei einem Spiel des 1. FC Kaiserslautern kennen. Sie war damals als Reporterin für Sport1 im Einsatz, er stand für die Pfälzer auf dem grünen Rasen. Zwei Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken.
Im November 2022 gaben beide ihre Trennung bekannt. Einige Monate später folgte die Scheidung. Zoller ist mittlerweile schon zum zweiten Mal vor den Traualtar getreten - mit einer Rechtsanwältin.
Als Niederlage möchte Laura ihre gescheiterte Ehe mit dem Ex-Stürmer, der in der 1. und 2. Liga unter anderem auch für den VfL Bochum und 1. FC Köln auf Torejagd ging, aber nicht verbuchen - ganz im Gegenteil.
"Das hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin", stellt sie mit Nachdruck klar. Für Bitterkeit ist in ihren Erinnerungen deshalb auch gar kein Platz.
Laura Wontorra über Ehe-Aus: "Manche Dinge auf der Strecke geblieben!"
Rückblickend benennt die Sportjournalistin vor allem den starken Ehrgeiz beider Partner als entscheidenden Faktor für das Ehe-Aus.
Sowohl sie als auch Simon hätten ihre Karrieren konsequent vorangetrieben, berufliche Ziele klar über alles andere gestellt. "Da sind manche Dinge auf der Strecke geblieben", gibt sie zu.
Der Preis dafür sei letztlich die Beziehung gewesen. Heute verstehen sich die beiden gut. Als sich Laura und ihr Ex-Mann kürzlich bei einem Spiel in Bochum über den Weg liefen, sei die Begegnung herzlich gewesen.
Zoller ist inzwischen sogar Vater eines zweijährigen Sohnes. Seine ehemalige Partnerin blieb dagegen bis dato kinderlos. "Dieser Wunsch hat sich für mich nicht so früh erfüllt wie für andere Frauen in meinem Alter", erklärt "Wonti".
Bei der Partnersuche sei sie "altmodisch". Die 37-Jährige glaubt an das Schicksal und daran, dass das Universum und nicht eine Dating-App sie leiten wird. "Es hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und dann wird es mich auch zu meiner Liebe bringen."
Titelfoto: Bildmontage: Tim Rehbein/dpa, Hannes P. Albert/dpa