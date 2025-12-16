"Ziemlich geschockt": Kultband Deichkind trauert um Gründungsmitglied

Hamburg - Schock für Fans und Weggefährten: Die Kultband Deichkind trauert um ihr Gründungsmitglied Malte Pittner (†47). Wie die Musiker am Montagabend auf Instagram bekannt gaben, ist Pittner nach langer Krankheit gestorben.

Malte Pittner (†47, r.) war nicht nur Mitglied von Deichkind, sondern auch von der Band Texas Lightning gemeinsam mit Markus Schmidt (v.l.), Olli Dittrich (69), Jane Comerford (66) und Uwe Frenzel. (Archivfoto) © IMAGO / Raimund Müller

"Das hat uns ziemlich geschockt", schreiben die Bandmitglieder zu gemeinsamen Schnappschüssen und zeigen sich tief betroffen vom Verlust ihres ehemaligen Kollegen.

Der Musiker gehörte 1997 zu den Gründern von Deichkind und prägte die Band bis zu seinem Ausstieg im Jahr 2005. Vor allem die ersten beiden Alben, "Bitte ziehen Sie durch" und "Noch 5 Minuten Mutti", tragen seine Handschrift.

"Wir haben unzählige Male zusammen auf der Bühne gestanden sowie im Studio viele intensive und inspirierende Tage und Nächte verbracht", erinnert sich die Band an die gemeinsame Zeit.

In ihrem Nachruf würdigt Deichkind den Verstorbenen als "genialen Musiker, Entertainer und unglaublich talentierten Songwriter und Texter – nicht nur für Deichkind".

Nach seinem Abschied von der Hamburger Formation setzte der Musiker seine Karriere erfolgreich fort, unter anderem mit der Country-Band Texas Lightning. Auch in der Werbebranche feierte er Erfolge, bevor er sich vor einigen Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückzog.