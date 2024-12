Zivilklage gegen Jay-Z: Rapper bestreitet Vergewaltigung

New York/Houston - Eine Frau, die dem US-Rapper Sean "Diddy" Combs (55) sexuelle Übergriffe vorgeworfen hat, geht nun auch mit einer Zivilklage gegen den Musikproduzenten und Rapper Jay-Z vor.

Er wirft dem Chef einer Anwaltskanzlei in Houston im US-Bundesstaat Texas versuchte Erpressung vor. Buzbee habe darauf gesetzt, dass er, Jay-Z, sich darauf einlassen würde, den Fall durch Zahlung einer Geldsumme beizulegen.

In einer langen Stellungnahme spricht er von "idiotischen" Behauptungen, die der Anwalt der Klägerin, Tony Buzbee, vorgebracht hätte.

In seiner Mitteilung schreibt Jay-Z, dass er sich Sorgen um seine Familie mache. Er und seine Frau müssten jetzt mit ihren Kindern darüber sprechen, denn deren Freunde würde Berichte in der Presse sehen und Fragen stellen.

Rapper Jay-Z, der bürgerlich Shawn Carter heißt und mit Songs wie "Empire State of Mind" oder "Crazy in Love" weltweit erfolgreich wurde, ist seit 2008 mit Beyoncé ("Break My Soul") verheiratet. Sie haben drei Kinder.