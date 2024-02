Dschungelcamp-Leyla rechnet mit Kim Virginia ab: "Sehr, sehr gruselig"

Frankfurt am Main - Der Zoff zwischen den Kandidatinnen Leyla Lahouar (27) und Kim Virginia Hartung (28) war ohne Frage eines der wichtigsten Themen des kürzlich beendeten RTL-Dschungelcamps . Die 27-jährige Frankfurterin zog am heutigen Samstag mit einem längeren Instagram-Reel einen Schlussstrich - und fand dabei überaus deutliche Worte zu der ehemaligen Flugbegleiterin.

Reality-Darstellerin Leyla Lahouar (27) konnte durch ihren Auftritt im RTL-Dschungelcamp zahlreiche neue Fans gewinnen: Inzwischen hat sie rund 508.000 Follower auf Instagram. © Screenshot/Instgaram/leylalahouar

Die Geschichte um sie, die 28-Jährige und Dschungelcamp-Kandidat Mike Heiter (31) sei das "anstrengendste Thema ever", sagte Leyla gleich zu Beginn des Clips mit einem hörbaren Seufzer.

Seit ihrer Rückkehr nach Frankfurt habe sie auf verschiedenen Social-Media-Plattformen Ausschnitte aus der Dschungelcamp-Show und auch zahlreiche Nutzerkommentare zu dem Zwist zwischen ihr und Kim Virginia gefunden, weshalb sie sich nun dazu äußern wolle, erklärte die Halbtunesierin.

Der Umstand, dass sie die 28-Jährige nicht leiden könne und für "fake" und "manipulativ" halte, habe nichts mit ihrer kurzzeitigen Liebelei mit Mike zu tun, betonte die Frankfurterin.

Vielmehr habe Kim sie, Leyla, "durch ihre grauenvolle Art" in die Nähe von Mike getrieben. Denn der ständige Zank zwischen Kim und ihrer Ex-Affäre habe schließlich dazu geführt, dass die 27-Jährige "in der Ecke gechillt" habe, in der die 28-Jährige nicht war, und das sei eben der Camp-Bereich gewesen, in dem sich Mike aufgehalten habe.

Zudem betonte Leyla, dass sie mit Kim im Dschungelcamp "immer offen und ehrlich" kommuniziert habe. "Und ich habe Sachen gesagt, die würden einige nicht sagen", weil sie sich dies nicht trauen würden, führte die Reality-Darstellerin weiter aus.

"Deswegen habe ich eine reine Weste, was das betrifft", unterstrich die 27-Jährige.