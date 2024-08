Zu Tränen gerührt: Damit überrascht Blake Lively einen Fan

London - Bei der Premiere ihres neuen Kinofilms "It ends with us" bescherte Blake Lively (36) einem Mädchen eine einmalig-schöne Erinnerung

Die Freude stand dem Mädchen ins Gesicht geschrieben. Mit Freudentränen in den Augen strahlte sie in die Kameras.

Zu ihrem Auftritt auf dem roten Teppich in einem Londoner Kino lud die "Gossip Girl"- Schauspielerin am Donnerstagabend drei ihrer Fans ein.

Der Film "It ends with us", basierend auf dem gleichnamigen Roman von Colleen Hoover, läuft ab kommendem Donnerstag in den deutschen Kinos.