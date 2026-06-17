Zu viele Männer, zu wenig Zeit: Bill Kaulitz führt jetzt "Männerkalender"
Los Angeles - Bill Kaulitz (36) steckt wieder tief im Dating-Fieber! Um seine vielen Verabredungen unter einen Hut zu bekommen, hat der Musiker nun eine ungewöhnliche Lösung gefunden.
Während Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) bei der WM als "Fan-Experte" seinen Traum ausleben kann, ist Bill auf der Suche nach dem perfekten Match.
Wie er im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" verrät, hat er sich für seinen kommenden Trip nach Deutschland wieder zahlreiche Dates organisiert. "Da sind wieder viele potenzielle Herzensbrecher mit dabei", scherzt er.
Dabei soll es sich um ganz neue "Kandidaten" handeln. "Den geben wir allen noch eine Chance", versichert Tom den Zuhörern. Sie sollen sich jedoch nicht allzu große Hoffnungen machen, da sie laut Tom "mehrfach gebucht" und "keiner exklusiv" ist.
Um zwischen Arbeitsstress und Dating-Leben nicht den Überblick zu verlieren, hat Bill nun einen besonderen Kalender eingeführt.
"Es gibt jetzt einen Männerkalender", gibt der Sänger stolz zu. In dem Plan halten der 36-Jährige und seine Assistentin genau fest, an welchem Tag er mit welchem Mann verabredet ist. "Ich hab ja auch nicht unbedingt viel Zeit", rechtfertigt er sich.
Eine positive Nachricht hat Tom für die potenziellen Liebhaber: "Alles ist erlaubt."
Bill Kaulitz textet Ex-Freund nach Funkstille
Aktuell muss Bill ohne seinen Bruder in Los Angeles auskommen. Das hat den Tokio-Hotel-Frontmann zum Nachdenken gebracht. Hierbei musste er besonders an jemanden denken, der eigentlich nicht mehr präsent in seinem Leben ist.
"Aber nicht wieder der Ex-Freund, oder?", fragt Tom leicht genervt. "Ich hab da manchmal ein bisschen Angst, wenn du Langeweile hast, dass du dann so Dummheiten machst und deinem Ex-Freund textest", stichelt er gegen seinen Bruder.
"Ich habe jemandem getextet, den ich vermisst habe", versucht Bill, seinen Zwilling zu beruhigen. "Sexuell jetzt, oder wie?", fragt Tom etwas überfordert. "Sexuell, auf jeden Fall", stimmt Bill ihm zu.
Wer der geheimnisvolle Freund ist und wie es zwischen den beiden weitergehen wird, verrät der 36-Jährige nicht.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa