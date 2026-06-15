Nach Not-OP: Rockröhre Bonnie Tyler aus künstlichem Koma erwacht
Faro (Portugal) - Vorsichtiges Aufatmen bei Bonnie Tyler (74)! Die britische Rockikone ist nach ihrer Notoperation infolge eines Darmdurchbruchs und heftigen Komplikationen aus dem Koma erwacht, allerdings noch nicht über den Berg.
Das teilte ihr Management auf der Internetseite der Künstlerin mit.
"Bonnie liegt nicht mehr im Koma, aber ihr geht es immer noch sehr schlecht und sie ist auf intensive Pflege im Krankenhaus in Portugal angewiesen", hieß es in dem Statement. "Auch wenn sich ihr Zustand verbessert, erholt sie sich nur sehr langsam."
Ihre Ärzte erwarten demnach zwar eine vollständige Erholung, ihr Zustand sei im Moment aber weiterhin ernst und ihre Genesung würde Zeit benötigen.
Die walisische Rockröhre war im April in ihrer Wahlheimat Portugal mit starken Bauchschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo die Mediziner schließlich eine akute Darmperforation diagnostizierten.
Management von Bonnie Tyler entschuldigt sich für Konzertausfälle
Im Zuge der anschließenden Operation sei es dann zu Komplikationen gekommen, laut der portugiesischen Tageszeitung "Correiro da Manhã" erlitt die 74-Jährige bei dem Versuch, sie aus dem künstlichen Koma zu holen, gar einen Herzstillstand. Daneben soll sie sich auch mit einer Infektion herumplagen.
Ihr Management entschuldigte sich bei den Fans der "Total Eclipse of the Heart"-Sängerin außerdem dafür, dass alle Auftritte abgesagt oder ins nächste Jahr verschoben werden müssen.
"Wir möchten uns bei allen für die überwältigende Anteilnahme und Unterstützung aus aller Welt bedanken, die wir für Bonnie erhalten haben, und möchten euch mitteilen, dass sie sich eurer guten Wünsche bewusst ist und dafür sehr dankbar ist", hieß es in der Mitteilung weiter.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa