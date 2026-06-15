Nach Not-OP: Rockröhre Bonnie Tyler aus künstlichem Koma erwacht

Faro (Portugal) - Vorsichtiges Aufatmen bei Bonnie Tyler (74)! Die britische Rockikone ist nach ihrer Notoperation infolge eines Darmdurchbruchs und heftigen Komplikationen aus dem Koma erwacht, allerdings noch nicht über den Berg.

Bonnie Tyler (74) liegt nicht mehr im künstlichen Koma. © Sebastian Gollnow/dpa

Das teilte ihr Management auf der Internetseite der Künstlerin mit.

"Bonnie liegt nicht mehr im Koma, aber ihr geht es immer noch sehr schlecht und sie ist auf intensive Pflege im Krankenhaus in Portugal angewiesen", hieß es in dem Statement. "Auch wenn sich ihr Zustand verbessert, erholt sie sich nur sehr langsam."

Ihre Ärzte erwarten demnach zwar eine vollständige Erholung, ihr Zustand sei im Moment aber weiterhin ernst und ihre Genesung würde Zeit benötigen.

Die walisische Rockröhre war im April in ihrer Wahlheimat Portugal mit starken Bauchschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo die Mediziner schließlich eine akute Darmperforation diagnostizierten.