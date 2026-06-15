Dschungelcamp-Star Samira Yavuz schockiert über Münchner Mietpreise: "Nicht von dieser Erde"

München - TV-Star Samira Yavuz (32) konnte sich im Januar 2026 im Dschungelcamp den zweiten Platz sichern. Kurz darauf bezog sie zusammen mit ihren zwei Kindern eine Wohnung in München – und bezahlt seitdem monatlich eine enorme Summe an Mietkosten.

Samira Yavuz (32) zahlt für ihre Münchner Wohnung 3000 Euro im Monat. © IMAGO / STAR-MEDIA

"Am 7. Februar habe ich diese Wohnung hier angeschaut und dann war ziemlich schnell klar: Ich kann die haben", erzählte die 32-Jährige in ihrem Podcast "Main Character Mode". "Das ist eine der wenigen Wohnungen hier in diesem Umkreis, die superneu ist und auch Platz hat."

Doch obwohl die Wohnung schön ist, findet Samira den Preis nicht gerechtfertigt: "Der Preis ist auch wieder nicht von dieser Erde. Ich zahle 3000 Euro!"

Sie selbst habe Freunde in ganz Deutschland verteilt. Auch mit ihnen sprach die Ex-Dschungelcamperin über die Preise und kann sicher sagen: "Nirgendwo ist so teuer wie hier."

Nach ihrer Einschätzung könnte man andernorts in Deutschland für den Mietpreis einer Münchner Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnung sogar ein Haus mit Garten bekommen. Daher erklärt die zweifache Mutter: "Ich hasse es, dass ich hier lebe."

Immer wieder habe Yavuz das Gefühl, ihr Geld "einfach so in die Lüfte" zu schießen. Es gehe ihr vor allem um die finanziellen Belastungen. Dass ein so großer Teil ihres Einkommens dafür aufgewendet werden müsse, tue ihr weh. "Das ist schon traurig".