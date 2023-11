Zuletzt am Strand gesehen: Gefeierter Filmemacher seit einer Woche spurlos verschwunden

Wo ist Ross McDonnell (44)? © Screenshot/Facebook/RossMcDonnell

Wie die New York Post berichtet, habe McDonnell am 4. November gegen 20.30 Uhr (Ortszeit) seine Wohnung in Brooklyn verlassen. Zuletzt wurde der aus Dublin stammende Kameramann jedoch am Fort Tilden Beach, einem Strand im Stadtteil Queens, gesichtet.

Gene Gallerano, ein enger Freund des 44-Jährigen, will McDonnell dort am späten Samstagabend gesehen haben: "Er war wohl am Strand und ging ins Meer hinaus."

Am Dienstag, dem 7. November, wurde das Fahrrad des Vermissten am besagten Strand gefunden. Das geht aus dem Vermissten-Plakat hervor, welches auch auf Facebook kursiert. Dies ist bislang die einzige Spur seit dem mysteriösen Verschwinden.

Besonders auffällig sei McDonnells Kleidung. Der Filmemacher soll eine auffällige rote Weste der Marke The North Face, schwarz-weiße Turnschuhe sowie eine khakifarbene Hose tragen.

Zudem habe er offenbar seinen schwarzen Rucksack, ebenfalls von der Marke The North Face, dabei.