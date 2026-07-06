Nach Rollator-Fotos: David Hasselhoff schlüpft wieder in Baywatch-Badehose
Playa Mujeres (Mexiko) - Lautes Aufatmen bei den Fans von David Hasselhoff (73): Der weltberühmte Entertainer und "Baywatch"-Star war zuletzt auf Krücken und sogar am Rollator gesehen worden, die Sorgen um den Gesundheitszustand von the Hoff waren groß. Doch nun zeigt sich der 73-Jährige wieder von einer völlig anderen Seite - und in einem Look, den wohl jeder kennt.
Während in seiner Heimat Kalifornien die Fußball-WM die Straßen eingenommen hat, lässt sich der Schauspieler in Mexiko die Sonne auf den Bauch strahlen. Wie man seiner Insta-Seite entnehmen kann, weilt er aktuell in einem Luxus-Resort an der Playa Mujeres unweit des berühmten Party-Ortes Cancún.
Dabei spenden die Fotos, die Hasselhoff postet, seinen Followern allen Grund zur Erleichterung: Von Gehhilfen und schlechter Gesundheit ist hier nichts mehr zu sehen!
In einem Beitrag zeigt sich der "Knight Rider"-Star auf drei Bildern in ein schickes weißes Hemd und eine lässige Leinenhose gekleidet am Strand, hat dabei ein dickes Grinsen im Gesicht. "Hier fühl ich mich zu Hause", schreibt the Hoff.
Noch größer dürfte die Freude beim Blick in die Insta-Story des 73-Jährigen gewesen sein.
David Hasselhoff lässt es sich in Mexiko gut gehen
Rückkehr als Mitch Buchannon in "Baywatch"-Neuauflage?
Dort zeigte er nicht nur seinen fitten Oberkörper, sondern war auch in eine orange-rote Badehose geschlüpft, die sehr an seinen berühmten Look aus Baywatch-Zeiten erinnert!
Ende April waren Bilder aufgetaucht, auf denen er gebrechlich, schwach und auf besagte Gehhilfen angewiesen zu sehen war. Kurz darauf hatte es allerdings schon leichte Entwarnung gegeben: Hasselhoff erhole sich gerade von einer Knie- und Hüft-Operation und befinde sich aktuell in Reha, erklärte eine Sprecherin des Entertainers.
Nun scheint der "Looking for Freedom"-Sänger vollständig regeneriert zu sein. Rechtzeitig, um bei der "Baywatch"-Neuauflage vor der Kamera zu stehen? Derzeit finden die Dreharbeiten dafür statt.
Ob Hasselhoff in den neuen Folgen über die Rettungsschwimmer von Malibu wieder als Mitch Buchannon zu sehen sein wird, ist bislang nicht bekannt.
Titelfoto: Montage: Instagram/davidhasselhoff, IMAGO / ZUMA Press Wire