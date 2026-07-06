Nach Rollator-Fotos: David Hasselhoff schlüpft wieder in Baywatch-Badehose

Playa Mujeres (Mexiko) - Lautes Aufatmen bei den Fans von David Hasselhoff (73): Der weltberühmte Entertainer und "Baywatch"-Star war zuletzt auf Krücken und sogar am Rollator gesehen worden, die Sorgen um den Gesundheitszustand von the Hoff waren groß. Doch nun zeigt sich der 73-Jährige wieder von einer völlig anderen Seite - und in einem Look, den wohl jeder kennt.

David Hasselhoff (73) scheint sich in Mexiko bester Gesundheit zu erfreuen. © Montage: Instagram/davidhasselhoff

Während in seiner Heimat Kalifornien die Fußball-WM die Straßen eingenommen hat, lässt sich der Schauspieler in Mexiko die Sonne auf den Bauch strahlen. Wie man seiner Insta-Seite entnehmen kann, weilt er aktuell in einem Luxus-Resort an der Playa Mujeres unweit des berühmten Party-Ortes Cancún.

Dabei spenden die Fotos, die Hasselhoff postet, seinen Followern allen Grund zur Erleichterung: Von Gehhilfen und schlechter Gesundheit ist hier nichts mehr zu sehen!

In einem Beitrag zeigt sich der "Knight Rider"-Star auf drei Bildern in ein schickes weißes Hemd und eine lässige Leinenhose gekleidet am Strand, hat dabei ein dickes Grinsen im Gesicht. "Hier fühl ich mich zu Hause", schreibt the Hoff.

Noch größer dürfte die Freude beim Blick in die Insta-Story des 73-Jährigen gewesen sein.