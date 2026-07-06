Katy Karrenbauer trauert um wichtigste Person in ihrem Leben: "Davor habe ich mich am meisten gefürchtet"

Berlin - Schwere Tage für Katy Karrenbauer (63): Die Schauspielerin hat ihre geliebte Mutter verloren. Auf Instagram verabschiedet sie sich mit einem zutiefst persönlichen und emotionalen Post.

Katy Karrenbauer (63) gibt nun offen zu: Sie habe gehofft, dass ihre Mutter von ihrem Leid erlöst wird. © Instagram: katy.karrenbauer

Darin beschreibt Karrenbauer ihre Mutter als ihre "beste Freundin", "engste Vertraute" und den "einzigen Menschen", der sie bedingungslos geliebt habe. Gemeinsam hätten sie unzählige schöne Momente erlebt – von Cabrio-Ausflügen bis hin zu gemeinsamen Lachanfällen.

Besonders schmerzhaft sei jedoch der Abschied gewesen. Ihre Mutter habe einen schweren letzten Lebensabschnitt durchmachen müssen. Sie habe Gott sogar angefleht, ihre Mutter von ihrem Leid zu erlösen, weil sie deren Schmerzen kaum noch habe ertragen können.

In den letzten Tagen seien Mutter und Tochter fast ununterbrochen zusammen gewesen. Elf Tage lang habe sie ihre Mutter begleitet und schließlich auch ihren letzten Atemzug miterlebt. Diesen Moment beschreibt die Schauspielerin als "ihr letztes Geschenk an die Frau, die ihr einst das Leben schenkte".

Zum Schluss richtet sie bewegende Abschiedsworte an ihre Mutter: "Gute Reise, meine kleine Mama, jetzt wirst du mir nie mehr zuwinken. Davor habe ich mich am meisten im Leben gefürchtet. Danke für alles."