Zum Geburtstag: Claudia Effenberg gedenkt ihrer toten Schwester

Die Follower zeigen viel Mitgefühl. "Es ist immer alles viel zu früh, sobald jemand in den Himmel geht", kommentiert eine Nutzerin. Eine andere meint: "Fühl Dich gedrückt." Auch Ehemann Stefan lässt ein schwarzes Herzchen da.

Dazu verfasst sie emotionale Zeilen: "Heute hättest Du Geburtstag! Große Schwester, ich denke an Dich! Viel zu jung bist Du gegangen…"

Die kleine Claudia trägt einen frechen Kurzhaarschnitt und schaut leicht trotzig in die Kamera, während sie sich an ihre zwei Jahre ältere Schwester schmiegt, die ihre blonden Haare zu Zöpfen gebunden hat und grinst.

Am 14. April hätte die dreifache Mutter ihren 58. Geburtstag gefeiert - doch im Frühjahr 2016 verlor sie den Kampf gegen den Darmkrebs.

Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin bekam die Todesnachricht per Brief. © Screenshot/Instagram, claudiaeffenberg

Wie sehr sie der Verlust ihrer Schwester damals mitgenommen hat, hat Claudia Effenberg kürzlich im RTL-Dschungelcamp preisgegeben.



Besonders tragisch: Sie konnte sich nicht mehr verabschieden. Denn nach einem Streit war es zwischen den beiden zum Bruch gekommen - trotz schöner gemeinsamer Kindheit.

Der Grund: Claudia ließ die krummen Eckzähne ihrer Tochter in München richten anstatt von ihrer Schwester, die auf Mallorca als Zahnärztin arbeitete. "Da hat die nicht mehr mit mir gesprochen - sechs Jahre", erinnerte sie sich.

Irgendwann sei sie von dem Sohn von Sabine per Brief über ihren Krebs-Tod informiert worden. "Das ist schlimm, wenn du jemandem nicht Tschüss sagen kannst, wegen einer bescheuerten Zahn-OP. Das habe ich nie verstanden", so die 57-Jährige.