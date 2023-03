Claudia Effenberg: "Ich glaube, mit Mode werde ich nicht mehr allzu viel zu tun haben"

Hamburg - Zum Charity-Flohmarkt für Kinder in Not zugunsten der Tribute-to-Bambi-Stiftung bauten am Dienstagvormittag zahlreiche Promis ihre Stände im Alstertal-Einkaufszentrum auf. Auch Claudia Effenberg (57) hatte ihren Kleiderschrank für den guten Zweck ausgemustert - eines ihrer Highlights: ein verhindertes Hochzeitskleid. TAG24 hat sich umgesehen.