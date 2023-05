"Zum Knutschen": So süß relaxt Currywurstmann Chris Töpperwien mit Söhnchen Lino

Chris Töpperwien (49) und seine Frau Nicole (31) wurden kurz vor Weihnachten 2022 erstmals Eltern. Ihr gemeinsamer Sohn hört auf den Namen Lino. © Instagram/chris.toepperwien (Screenshots, Bildmontage)

Im Dezember des vergangenen Jahres erhielten der gebürtige Neusser und seine Ehefrau Nicole ("Nici", 31) das für sie wohl größte Geschenk. Kurz vor Heiligabend erblickte ihr erster gemeinsamer Sohn das Licht der Welt. Der kleine Wonneproppen hört auf den Namen Lino und ist natürlich der ganze Stolz der beiden "Goodbye Deutschland"-Stars.



Auf Instagram hält der Unternehmer, der einst mit einem Currywurst-Truck seine kalifornische Wahl-Heimat Los Angeles im Sturm eroberte, seine rund 163.000 Fans in regelmäßigen Abständen mit Updates zu seinem aufregenden neuen Familienleben zu dritt auf dem Laufenden.

"Ein so großes Wunder in einer so kleinen Person", schreibt der Unternehmer unter seinen jüngsten Beitrag, auf dem er völlig tiefenentspannt mit seinem Nachwuchs im Arm in einer Hängematte chillt.

Der knapp fünf Monate alte Lino trägt dabei einen stylischen Sonnenhut und scheint sich in Papas starkem Arm pudelwohl zu fühlen. Anders ist sein zuckersüßes Lächeln in die Kamera wohl kaum zu deuten. "Mein Sohn – meine Liebe", schwärmt Chris in der Caption.