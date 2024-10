Freispruch rechtskräftig: So schlägt Chris Töpperwien jetzt zurück

Los Angeles - Nachdem Chris Töpperwien (50) im August dieses Jahres in Wien vom Vorwurf der Untreue und Veruntreuung freigesprochen wurde , meldete sich der "Currywurstmann" am Donnerstag nicht nur mit einer guten Nachricht, sondern auch mit einer Kampfansage!

Chris Töpperwien (50) war Ende August in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Nun schlägt der Unternehmer zurück! © Sophia Killinger/APA/dpa

"Es ist so weit, der Tag ist gekommen: Die Staatsanwaltschaft hat die Berufung zurückgezogen!", verkündete der Vater eines Sohnes am Abend zunächst feierlich in seiner Instagram-Story.

Das Urteil gegen den "Goodbye Deutschland"-Star ist somit rechtskräftig, was für große Erleichterung bei Chris und seiner Familie gesorgt haben dürfte.

Für den 50-Jährigen bedeutet dies allerdings nicht, die Angelegenheit nun auf sich beruhen zu lassen - ganz im Gegenteil! "Jetzt geht's demjenigen, der versucht hat, mich zu Boden zu bringen, an den Kragen", kündigte der USA-Auswanderer stattdessen an und deutete damit offensichtlich auf seinen ehemaligen Chef, der Chris den Prozess eingebrockt hatte.

"Aber das mache nicht ich, das macht ein Anwaltsteam - da geht richtig die Post ab!", verriet der "Currywurstmann" seinen Instagram-Fans, ohne dabei ins Detail zu gehen.