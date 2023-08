Zunehmen für eine Rolle? Nicht mit Charlize Theron! "Wird man nie wieder los"

Los Angeles - Inmitten der anhaltenden Diskussion um die von Hollywood etablierten Schönheitsideale , sorgt Charlize Theron (48) mit einigen Aussagen für Aufsehen. So erklärte die Schauspielerin, sie werde "nie wieder" für eine Rolle zunehmen. Aber was spricht eigentlich gegen ein paar Kilo mehr auf den Rippen?

"Ich habe für diesen Film fast 50 Pfund [rund 22,5 Kilo] zugenommen", sagte Theron 2018 gegenüber ET, als sie in "Tully" eine Dreifach-Mama mit psychischen Problemen spielte.

"Ich wollte fühlen, was diese Frau fühlte, und ich denke, das war für mich eine Möglichkeit, näher an sie heranzukommen und mich in diese Denkweise hineinzuversetzen. [...] Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich so viel verarbeitete Lebensmittel gegessen und viel zu viel Zucker getrunken. Es hat mir nicht so viel Spaß gemacht, bei diesem Film dabei zu sein", berichtete die Schauspielerin damals.

Um ihre Figur wiederzubekommen, arbeitete Theron danach eineinhalb Jahre an ihrem Körper. Offensichtlich alles andere als eine angenehme Erfahrung für die durchtrainierte Schauspielerin.