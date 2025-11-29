Zuschauer bei Unfall verletzt! Deutscher DJ bricht Konzert ab
Hamburg/Berlin - So hatte er sich den Abend ganz sicher nicht vorgestellt: DJ David Puentez (40) musste am Freitagabend sein Konzert in Berlin vorzeitig abbrechen.
Im Rahmen seiner "More Goes Not Tour 2025" gastierte der Musiker zum Start ins Wochenende im "Metropol" in Schöneberg. Voller Vorfreude meldete er sich vor Konzertbeginn noch bei seinen Fans auf Instagram.
"Ich freue mich wahnsinnig auf die Nacht hier mit euch in der Hauptstadt. Ganz viel Liebe für euch. Und danke, dass wir das machen dürfen, was wir machen dürfen", schwärmte der Wahl-Hamburger in seiner Story.
Der Abend nahm anschließend allerdings einen ganz anderen Verlauf, als der DJ - bürgerlich Benjamin Beyer - es sich erträumt haben dürfte. Niedergeschlagen meldete er sich am Samstagmorgen erneut via Instagram bei seiner Community.
Er schrieb: "Liebes Berlin, leider mussten im Verlaufe der gestrigen Show, aufgrund eines Unfalls, zwei Gäste ärztlich behandelt werden, sodass wir uns dazu entschieden haben, die Show vorzeitig zu beenden. Dies diente zum Schutz aller Gäste und Mitarbeitenden."
Besucher von David-Puentez-Konzert erleiden Schädel-Hirn-Trauma
In derselben Instagram-Story schickte der Musiker den beiden Betroffenen - auch im Namen seines Teams - gute Genesungswünsche. Auf die genauen Hintergründe des Unfalls ging Puentez nicht weiter ein.
Wenig später konnte der 40-Jährige allerdings gute Nachrichten und zumindest eine leichte Entwarnung hinterherschicken - in Form eines Screenshots einer Nachricht, die ihm offensichtlich eine der beiden Personen via Instagram geschickt hatte.
In dieser Nachricht war zu lesen: "Huhu, das war ein ganz schöner Schock. Platzwunde und Schädel-Hirn-Trauma - wir sind aus dem Krankenhaus raus. Uns geht es soweit okay. Das Wochenende in Berlin haben wir uns aber sicherlich anders vorgestellt."
So leid ihm der vorzeitige Abbruch seines Konzertes auch tun dürfte, der DJ wird in erster Linie froh sein, dass nicht noch etwas Schlimmeres passiert ist.
Titelfoto: IMAGO / Future Image