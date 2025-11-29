Zuschauer bei Unfall verletzt! Deutscher DJ bricht Konzert ab

Hamburg/Berlin - So hatte er sich den Abend ganz sicher nicht vorgestellt: DJ David Puentez (40) musste am Freitagabend sein Konzert in Berlin vorzeitig abbrechen.

DJ David Puentez (40) brach am Freitag sein Konzert im Berliner "Metropol" ab, nachdem zwei Zuschauer bei einem Unfall verletzt worden waren. (Archivfoto) © IMAGO / Future Image

Im Rahmen seiner "More Goes Not Tour 2025" gastierte der Musiker zum Start ins Wochenende im "Metropol" in Schöneberg. Voller Vorfreude meldete er sich vor Konzertbeginn noch bei seinen Fans auf Instagram.

"Ich freue mich wahnsinnig auf die Nacht hier mit euch in der Hauptstadt. Ganz viel Liebe für euch. Und danke, dass wir das machen dürfen, was wir machen dürfen", schwärmte der Wahl-Hamburger in seiner Story.

Der Abend nahm anschließend allerdings einen ganz anderen Verlauf, als der DJ - bürgerlich Benjamin Beyer - es sich erträumt haben dürfte. Niedergeschlagen meldete er sich am Samstagmorgen erneut via Instagram bei seiner Community.

Er schrieb: "Liebes Berlin, leider mussten im Verlaufe der gestrigen Show, aufgrund eines Unfalls, zwei Gäste ärztlich behandelt werden, sodass wir uns dazu entschieden haben, die Show vorzeitig zu beenden. Dies diente zum Schutz aller Gäste und Mitarbeitenden."