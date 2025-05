Zwischen Aufstieg und Ungewissheit: HSV-Spielerfrau Evelyn Selke sucht neue Herausforderung

Hamburg - Seit über zehn Jahren sind Influencerin Evelyn (31) und HSV -Stürmer Davie Selke (30) ein Paar. Gemeinsam haben die beiden eine zweijährige Tochter. Erst vergangenen Montag feierte Davie den Aufstieg mit seiner Mannschaft in die erste Bundesliga am Hamburger Rathaus. Doch der Erfolg als Fußball -Profi bringt auch Schattenseiten mit sich.

Alles in Kürze

Das Event, das bald zum zweiten Mal stattfindet, richtet sich gezielt an Content Creatorinnen - in diesem Fall Mütter - die sich im Rahmen eines dreitägigen Events mit Workshops und Challenges persönlich weiterbilden und austauschen können. Und genau hiervon möchte Evelyn nun Teil sein.

Wer bisher noch nicht von diesem Konzept gehört hat: "The House of Carmushka - Mom Edition" (kurz: THOC - Mom Edition) ist ein spezielles Event-Format der deutschen Influencerin und Unternehmerin Carmen Kroll, bekannt als Carmushka .

Dennoch möchte sich die Influencerin einer neuen Herausforderung stellen: "Ich möchte zusammen mit meinem Mini-Me ins 'Grand House of Carmushka' einziehen!", entgegnet die junge Mutter im Video.

Häufiges Umziehen und Ungewissheit für die Zukunft prägen unter anderem den Mama-Alltag von Spielerfrau Evelyn. "Ziehen wir diesen Sommer noch um? Wenn ja: wann und wo hin? In unserer Zukunft ist mal wieder alles offen und ungewiss", erklärt die 31-Jährige in ihrem neuesten Reel auf Instagram.

Bereits seit 2021 sind Evelyn (31) und Davie Selke (30) verheiratet. © Screenshot Instagram/evelynselke

"Hi, ich bin Evelyn, Mama, Spielerfrau, Content Creatorin und noch so viel mehr. Und genau das alles teile ich hier mit meiner Community", erklärt Evelyn in ihrem Video weiter und blendet dabei privates Videomaterial aus ihrem Leben ein. Bei dem Reel handelt es sich dadurch nicht etwa um einen gewöhnlichen Zusammenschnitt aus dem Alltag der 31-Jährigen.

Vielmehr handelt es sich um ein Bewerbungsvideo für das Mama-Event zum Netzwerken. Um am Event teilzunehmen, wird nämlich gebeten, ein Reel mit einer kreativen Vorstellung einzureichen. Bewerbungsschluss war der 25. Mai.

Wann genau das Event letztendlich stattfinden wird, ist jedoch noch geheim. Auf dem dazugehörigen Instagram Profil "thehouseofcarmushka" heißt es derzeit Juni oder Juli. Fest steht: "Es sind 3 vollgepackte THOC-Tage mit Kids und einer Begleitperson geplant", heißt in einem Post auf dem Profil.

Ob es Evelyn mit ihrer kleinen Tochter tatsächlich ins "The House of Carmushka - Mom Edition" schafft, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.