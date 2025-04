ProSieben und Klaas versuchen Aprilscherz: Kai Pflaume durchschaut alles

München - Der Sender ProSieben verkündete am ersten April ein neues Show-Format mit Klaas Heufer-Umlauf (41). Das lässt auch prominente Zuschauer aufhorchen.

Ist Klaas Heufer-Umlauf (41, l.) der "Experte für alles"? Kai Pflaume (57) hält es für einen Witz. © Bildmontage: Joyn/Nadine Rupp, Christoph Soeder/dpa

Nach seinem Aus bei "Late Night Berlin" scheint Klaas einen neuen Job bei ProSieben gefunden zu haben. Wie der Sender am Dienstag mitteilte, soll der Entertainer als "Experte für alles" ein Verbrauchermagazin moderieren.

Klaas werde dabei mit weiteren Experten alle Themen, die für die Zuschauer wichtig sind, testen, probieren und analysieren. Das TV-Magazin soll der neue "Kompass im Verbraucher-Dschungel" werden, so ProSieben über das Serviceangebot.

"Ich freue mich sehr, dass ProSieben mit einem Verbrauchermagazin jetzt noch näher an die Zuschauerinnen und Zuschauer heranrückt. Wer informiert bleiben will, kommt an ProSieben nicht vorbei", meldete sich sogar ProSieben-Chef Hannes Hiller zu Wort.

Doch online lässt man sich nicht so leicht lumpen, wie die Kommentare unter dem ProSieben-Post auf Instagram zeigen. "Ja, ja, … schon klar", kommentierte Moderator Kai Pflaume (57) mit einem Lach-Smiley.

ProSieben antwortete leicht unbehaglich: "Glasklar".