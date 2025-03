Klaas Heufer-Umlauf kündigt TV-Aus an: "Ich hab keine Lust mehr auf Late Night"

Berlin - Er hatte Weltstars zu Gast, sorgte mit Aktionen wie dem perfekten Tinder-Date, einer Nachricht an Cristiano Ronaldo (40), einem Busen-Prank oder Kinderfragen medial für Aufsehen, doch nach sieben Jahren endet eine Ära: Klaas Heufer-Umlauf (41) macht mit Late Night Berlin Schluss.

Nach sieben Jahren ist Schluss mit Late Night Berlin. © ProSieben/Florida TV / Weiya Yeung

Das Comeback aus der Sommerpause wurde am Dienstagabend gleichzeitig zur Abschiedsshow: "Ich hab keine Lust mehr auf Late Night", kündigte der Kult-Moderator überraschend an.

Zunächst begann es in der nur 13-minütigen Sendung alles wie immer - mit einer Stand-up-Einlage und einem Einspieler. In diesem aber wurde schnell deutlich, was die Message ist.

"Ist so ein Format noch zeitgemäß, wenn so vieles daran immer gleich ist?", fragte die Stimme aus dem Off. "Jeder Witz wurde gemacht, jeder Gast eingeladen und jedes Spiel gespielt."

Auch Klaas konnte dem Erzähler nur zustimmen. "Da hat jemand gerade die Wahrheit gesagt und es bestätigt so ein bisschen den Verdacht, den ich schon länger mit mir rumtrage", sagte er zu Sidekick Jakob Lundt (38). "Wir sagen immer, dass man den Moment nicht verpassen darf und ich glaube, jetzt ist der Moment, wo ich fertig bin mit Late Night. Ich hab keine Lust mehr auf Late Night. Es reicht."