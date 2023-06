Quiz Taxi ist zurück! "Kabel Eins" schickt Kumptner und Rosin ins Duell

Neue Staffeln bekommen die Sendungen "Unsere Bundeswehr", "Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen", "Yes we camp!", "Achtung Abzocke", "Trucker Babes" und "Willkommen bei den Reimanns". Mit den Kult-Auswanderern Manu (54) und Konny Reimann (67) geht es mit den Zuschauern nach Hawaii.

Rosin und Kumptner werden außerdem in der neuen Sendung "Rosin vs. Kumptner - Das Duell" gegeneinander antreten und - unabhängig voneinander - für ein leerstehendes Restaurant einen neuen Betreiber suchen.

Ahnungslose Gäste steigen in ein Taxi ein und während der Fahrt werden ihnen vom gesprächigen Fahrer verschiedene Fragen gestellt. Antworten die Zufalls-Kandidaten richtig, gibt es Cash.

Dazu kramten die Programmchefs tief in der Kiste und bringen das " Quiz Taxi " zurück - mit dem Ur-Moderator der Sendung, Thomas Hackenberg (60).

Die bisher geplanten Sendungen und Produktionen sollen nacheinander über die Bildschirme flimmern:

ab 18. Juni: "Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen"

ab 18. Juni: "Yes we camp!"



ab 31. August: "Die Lieblingsmarken der Deutschen" Staffel 2



ab 17. September: "Zwischen Meer und Maloche"



ab 15. Oktober: "Nur Bares ist Wahres - Die Welt der Pfandleiher"



Herbst 2023: "Quiz Taxi"



Herbst 2023: "Rosin vs. Kumptner - Das Duell"



Herbst 2023: "Unsere Bundeswehr" Staffel 2



Anfang 2024: "Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" Staffel 2



"Neben der Fortsetzung von Erfolgsformaten wie 'Roadtrip Amerika' starten wir auch wieder frisches Factual Entertainment am Vorabend und in der Prime Time", so Rasmus. "Kabel Eins steht mit seinen Kultfilm-Klassikern sowie dem breitesten und relevantesten eigenproduzierten Programm aller Zeiten auf zwei sehr stabilen Säulen."