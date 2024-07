Bändelt spanische Prinzessin mit einem Europameister an?

Bereits im vergangenen Jahr habe König Felipe, der zu WM 2023 in Katar zu Besuch war, sich dort ein Trikot von Gavi unterschreiben lassen. Das Trikot sei wohl nicht für ihn, sondern für Leonor gewesen.

Schon im April wurde über den Beziehungsstatus der 18-Jährigen spekuliert. Über Ostern soll die zukünftige Königin nämlich ihre ehemaligen Mitschüler, Gabriel Giacomelli in New York besucht haben. Den gebürtigen Brasilianer hatte Leonor während ihr Schulzeit in Wales kennengelernt, und er ist auch bereits mit der königlichen Familie bekannt.

Bei Presseterminen oder anderen öffentlichen Auftritten ist die Prinzessin aber bisher immer nur in der Begleitung ihrer Famile gewesen.