Darüber dürfte Prinzessin Kate not amused sein: Onkel lästert im TV über royale Verwandtschaft ab

London - Kaum ist die britische Version von " Promi Big Brother " an den Start gegangen, sorgt vor allem ein Teilnehmer für reichlich Gesprächsstoff: Gary Goldsmith (58), Onkel der Princess of Wales!

Gary Goldsmith (58), Onkel von Prinzessin Kate, nimmt an der aktuellen Staffel von "Celebrity Big Brother" teil - sehr zum Unmut des Königshauses ... © Ray Burmiston/Itv/PA Media/dpa

Einst machte Gary Goldsmith Schlagzeilen, nachdem er betrunken seine Frau attackiert hatte - nun legt er nach, indem er öffentlich und vor laufenden Kameras über Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) ablästert!

Doch von Anfang an, denn am gestrigen Montag startete die britische TV-Show "Celebrity Big Brother", die auch in England mit dem Einzug aller Kandidaten in den überwachten Container beginnt.

Schon vorab war bekannt geworden, dass neben Promis wie Sharon Osbourne (71) ebenso Realitystar Gary Goldsmith an der Show teilnehmen wird, der den meisten als Onkel von Prinzessin Kate (42) bekannt sein dürfte.

Kein Wunder, dass die Royals dementsprechend Sorge hatten, der jüngere Bruder von Kates Mutter Carol Middleton (69) würde aus dem royalen Nähkästchen plaudern!

Und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis Goldsmith auf seine weltberühmte Familie zu sprechen kam.