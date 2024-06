Erleichterung bei den Royals: Prinzessin Anne verlässt Krankenhaus

Prinzessin Anne (73) ist am Freitagmorgen aus dem Krankenhaus in Bristol entlassen worden. © Aaron Chown/PA Wire/dpa

Die 73-jährige Prinzessin kam am frühen Freitagmorgen aus der Klinik in Bristol raus. Es sei noch unklar, wann sie sich ausreichend erholt haben werde, um wieder öffentliche Auftritte zu absolvieren, berichtete The Guardian.

Nach einem Reitunfall erlitt die Schwester des britischen Königs leichte Kopfverletzungen und eine Gehirnerschütterung.

"Ich möchte dem Team des Southmead-Krankenhauses meinen aufrichtigen Dank für ihre Fürsorge, Kompetenz und Freundlichkeit während des kurzen Aufenthalts meiner Frau aussprechen", so ihr Ehemann Timothy Laurence (69) in einer Erklärung.

Er und Annes Tochter Zara Tindall (43) besuchten sie am Dienstag getrennt im Krankenhaus. Laurence sagte kurz danach, der Prinzessin gehe es "langsam, aber sicher besser" und er habe ihr "ein paar kleine Leckereien von zu Hause" mitgebracht.