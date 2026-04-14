"Fette Kuh": Ex-Prinz Andrew empört mit verstörenden Worten über Sarah Ferguson
London (Vereinigtes Königreich) - Jahrelang galten der ehemalige Prinz Andrew und seine frühere Ehefrau Sarah Ferguson (beide 66) als harmonisches Ex-Paar. Doch ein nun bekannt gewordener Vorfall aus dem Jahr 2015 lässt die Fassade bröckeln.
Obwohl sie als Ehepaar bereits seit mehr als 30 Jahren getrennte Wege gehen, waren die Eltern von Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) stets für ihren freundschaftlichen Umgang miteinander bekannt und teilten sich viele Jahre sogar weiterhin ein Zuhause, die Royal Lodge.
Doch hinter verschlossenen Türen soll die Beziehung der Ex-Partner schon lange deutlich abgekühlt und zunehmend schwierig gewesen sein, wie Schriftstellerin Tina Brown (72) laut Daily Star in ihrem Bestseller "The Palace Papers" enthüllte.
Konkret geht es um einen Vorfall aus dem Jahr 2015, bei dem der frühere Herzog von York die Mutter seiner Kinder öffentlich abgewertet und gedemütigt haben soll.
Sarah habe sich in der Royal Lodge mit einem Manager zu einem Geschäftsessen getroffen, als ihr Ex-Mann den Raum betreten habe und prompt ausfällig geworden sei: "Was machst du mit dieser fetten Kuh?", soll Andrew den Gast lautstark gefragt haben.
Dieser sei von dem "sadistischen" und "verstörenden" Verhalten des ehemaligen Prinzen schockiert und erschüttert gewesen: "Ich dachte: 'Was für ein Arschloch.' Sie hat Angst vor ihm", wird die Quelle zitiert.
Sarah Ferguson kämpfte lange mit Gewichtsproblemen
Die ungewöhnliche Dynamik zwischen den Ex-Partnern beschreibt Brown in ihrem Buch als "Symbiose des bloßen Überlebens".
"Der Deal scheint zu sein, dass er ihr aus der Patsche hilft, wenn sie in Schwierigkeiten steckt. Und sie hält ihm den Rücken frei, wenn er in einen Skandal verwickelt ist", so die Einschätzung der britischen Autorin.
Wie tief die abfällige Bemerkung ihres früheren Ehemannes "Fergie" getroffen haben dürfte, zeigen Interviews der ehemaligen Herzogin aus den vergangenen Jahren: Darin hatte die heute 66-Jährige immer wieder über ihre Gewichtsprobleme gesprochen und zugegeben, wie nah ihr verletzende Kommentare über ihr Aussehen gehen.
Nach außen traten Andrew und Sarah trotz der offenbar bestehenden Differenzen jahrzehntelang als eng miteinander verbundenes Team auf und bezeichneten sich selbst als "glücklichstes geschiedenes Paar der Welt".
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