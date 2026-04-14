"Fette Kuh": Ex-Prinz Andrew empört mit verstörenden Worten über Sarah Ferguson

London (Vereinigtes Königreich) - Jahrelang galten der ehemalige Prinz Andrew und seine frühere Ehefrau Sarah Ferguson (beide 66) als harmonisches Ex-Paar. Doch ein nun bekannt gewordener Vorfall aus dem Jahr 2015 lässt die Fassade bröckeln.

Ex-Prinz Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (beide 66) trennten sich im Jahr 1992. © picture alliance/dpa/PA Wire | Chris Jackson

Obwohl sie als Ehepaar bereits seit mehr als 30 Jahren getrennte Wege gehen, waren die Eltern von Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) stets für ihren freundschaftlichen Umgang miteinander bekannt und teilten sich viele Jahre sogar weiterhin ein Zuhause, die Royal Lodge.

Doch hinter verschlossenen Türen soll die Beziehung der Ex-Partner schon lange deutlich abgekühlt und zunehmend schwierig gewesen sein, wie Schriftstellerin Tina Brown (72) laut Daily Star in ihrem Bestseller "The Palace Papers" enthüllte.

Konkret geht es um einen Vorfall aus dem Jahr 2015, bei dem der frühere Herzog von York die Mutter seiner Kinder öffentlich abgewertet und gedemütigt haben soll.

Sarah habe sich in der Royal Lodge mit einem Manager zu einem Geschäftsessen getroffen, als ihr Ex-Mann den Raum betreten habe und prompt ausfällig geworden sei: "Was machst du mit dieser fetten Kuh?", soll Andrew den Gast lautstark gefragt haben.

Dieser sei von dem "sadistischen" und "verstörenden" Verhalten des ehemaligen Prinzen schockiert und erschüttert gewesen: "Ich dachte: 'Was für ein Arschloch.' Sie hat Angst vor ihm", wird die Quelle zitiert.