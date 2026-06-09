Familienfrieden in Sicht? Harry möchte Meghan und die Kinder wieder nach England bringen

USA/England - Ist 2026 endlich das Jahr der Versöhnung? Denn laut Insidern hofft Prinz Harry (41), seine Frau Herzogin Meghan (44) und die beiden gemeinsamen Kinder schon in wenigen Wochen wieder nach Großbritannien bringen zu können!

Prinz Harry (41) möchte seine Familie wieder nach Großbritannien bringen - doch der fehlende Polizeischutz steht dem bislang im Weg. © Jonathan Brady / POOL / AFP

Demnach soll der 41-Jährige im Juli nach England reisen, um die Invictus-Games zu bewerben, die im kommenden Jahr in Birmingham stattfinden werden.

Zu diesem Anlass würde Harry seine Familie gern an seiner Seite haben. Zudem sollen Meghan sowie die Kinder die Gelegenheit bekommen, seinen Vater König Charles (77) wieder einmal zu besuchen zu können, so Page Six.

Vor allem für die Sprösslinge hätte das Wiedersehen eine große Bedeutung, denn Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) haben ihren Großvater bislang kaum kennengelernt. Laut Insidern möchte Harry das nun ändern.

Seit Jahren hat die Familie Harrys Heimat nicht mehr gemeinsam besucht. Meghan reiste zuletzt 2022 nach Großbritannien - anlässlich des Begräbnisses von Queen Elizabeth (†96). Auch die Kinder des Herzogspaars von Sussex waren seit Jahren nicht mehr in England - ihre Familie dort kennen sie kaum.

Dafür gibt es auch einen guten Grund: Als die Sussexes im Jahr 2020 ihre royalen Pflichten niederlegten und in die USA zogen, verloren sie ihren staatlich finanzierten Polizeischutz.

Seitdem kämpft Harry um dessen Wiederherstellung. Vor wenigen Monaten gab es jedoch bereits Berichte, wonach die Chancen, den Polizeischutz wiederzuerlangen, gut stehen würden. Eine erneute, umfassende Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen könnte dies möglich machen.