Trotz schwerer Erkrankung seiner Mutter: Marius Borg Høiby soll in U-Haft bleiben!

Norwegen - Marius Borg Høiby (29) kommt laut norwegischen Medienberichten nicht aus der U-Haft frei. Ein Berufungsgericht sei zu dem Schluss gekommen, dass "weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehe, dass Høiby im Falle seiner Freilassung neue Straftaten begehen werde", berichtete der norwegische Rundfunk.

Marius Borg Høiby (29) muss weiterhin in U-Haft bleiben. © Vegard Wivestad Grott/NTB SCANPIX/EPA/dpa

Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) hatte die Freilassung beantragt, um bei seiner lebensbedrohlich kranken Mutter sein zu können. Ein Gericht in Oslo hatte seinem Antrag am Montag stattgegeben. Die Staatsanwaltschaft hatte dagegen aber umgehend Berufung eingelegt – mit aufschiebender Wirkung.

Nach der Entscheidung des Berufungsgerichts könnte Høiby nun noch vor den Obersten Gerichtshof ziehen.

"Wir sind sehr, sehr enttäuscht und verstehen den Beschluss nicht", sagte Høibys Verteidigerin Ellen Holager Andenæs laut dem Sender NRK.

Schon am kommenden Montag wird das Urteil im Mammutprozess gegen Høiby verkündet. Der älteste Sohn der Kronprinzessin ist in 40 Punkten angeklagt. Unter anderem soll er vier Frauen nach norwegischem Recht vergewaltigt haben, während diese schliefen. Die Staatsanwaltschaft hatte sieben Jahre und sieben Monate Haft gefordert.

Der Prozess gegen ihren Sohn sowie der Skandal um ihre Freundschaft zu dem Sexualverbrecher Jeffrey Epstein hatten Mette-Marit in den vergangenen Monaten zusätzlich zu ihrer Krankheit schwer belastet. Die Kronprinzessin leidet an der chronischen, unheilbaren Krankheit Lungenfibrose.