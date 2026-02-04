Nach Skandal-Flut: Ex-Prinz Andrew musste sein Zuhause räumen
England - Er schloss die Türen zum letzten Mal: Der Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (65) ist offiziell aus seinem langjährigen Zuhause ausgezogen.
Seit Montag steht sein ehemaliges Zuhause, die "Royal Lodge", im britischen Windsor leer.
Wie People berichtete, lebt der 65-Jährige nun zunächst übergangsweise auf der "Wood Farm".
Anschließend soll er in ein weiteres Haus umziehen, das sich derzeit noch in der Renovierung befindet.
Bereits im vergangenen Oktober hatte König Charles (77) angeordnet, den Pachtvertrag für das 30-Zimmer-Anwesen aufzulösen, nachdem Andrew kurz zuvor seine royalen Titel verloren hatte.
Neue Verbindungen zwischen Andrew Mountbatten-Windsor und Jeffrey Epstein
Auslöser dafür waren die Verbindungen des Ex-Prinzen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66), die nach der Veröffentlichung der sogenannten "Epstein-Akten" erneut öffentliche Aufmerksamkeit erlangt hatten.
Auch aktuell prüft die Polizei neue, mit Epstein in Zusammenhang stehende Vorwürfe gegen Andrew, die sich unter anderem in der "Royal Lodge" ereignet haben sollen.
"Uns sind Berichte über eine Frau bekannt, die 2010 angeblich zu sexuellen Zwecken zu einer Adresse in Windsor gebracht wurde. Wir prüfen diese Informationen im Einklang mit unseren etablierten Verfahren", so die Polizei.
Mit Andrews Auszug verließ auch seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66) das Anwesen. Obwohl sich das Paar bereits 1996 scheiden ließ, blieben sie befreundet - Ferguson hatte weiterhin an seiner Seite in der "Royal Lodge" gelebt.
Titelfoto: Toby Melville/Pool Reuters/dpa