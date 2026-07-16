Ganz wie Oma Diana: Prinzessin Charlotte sorgt mit besonderem Detail für Aufsehen
England - Die Kinder von Prinzessin Kate (44) und Prinz William (44) werden immer älter und übernehmen damit Schritt für Schritt ihre royalen Pflichten. So begleitete Prinzessin Charlotte (11) ihre Eltern zum Wimbledon-Finale der Herren - und trug dabei ein Schmuckstück, das an ihre verstorbene Großmutter Prinzessin Diana (†36) erinnerte.
Auf Bildern ist zu sehen, wie am Handgelenk der Nachwuchs-Royal ein vergoldetes Muschel-Charm-Armband funkelte - ein Schmuckstil, den bereits Diana besonders liebte.
Das Armband der Elfjährigen wurde bei "Marks & Spencer" verkauft und kostete gerade einmal 32 Dollar (umgerechnet rund 27 Euro). Inzwischen ist es laut Page Six jedoch ausverkauft.
Diana selbst bekam ihr eigenes Charm-Armband damals als Hochzeitsgeschenk von König Charles überreicht.
Während der ersten zehn Jahre ihrer Ehe schenkte ihr der heutige 77-Jährige jedes Jahr zum Hochzeitstag einen neuen Anhänger - jeder mit einer eigenen Bedeutung.
Dazu gehörten unter anderem Ballettschuhe als Erinnerung an ihre Kindheit sowie ein "W" und ein "H", die sie nach der Geburt ihrer beiden Söhne Prinz William (44) und Prinz Harry (41) erhielt.
Charlotte scheint die Vorliebe ihrer Oma für Charm-Armbänder geerbt zu haben - das unterstreicht die Verbindung zwischen Großmutter und Enkelin, obwohl sie sich nie kennenlernen konnten.
Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchten mit ihren Kindern Dianas letzte Ruhestätte
Auch Harry fühlte sich seiner Mutter in der vergangenen Woche besonders verbunden. Nachdem er gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (44) und den Kindern König Charles und Camilla (78) besucht hatte, wollte die Familie auch Dianas Grab besuchen.
Nun wurden die vier beim Verlassen des Landsitzes Althorp gesehen - dort befindet sich auch Dianas letzte Ruhestätte. Für Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) sollte es der erste Besuch auf dem Anwesen gewesen sein, auf dem ihre Großmutter einen großen Teil ihrer Jugend verbracht hatte.
Das Treffen mit dem Monarchen war das erste seit vier Jahren. Lange galten die britischen Royals und die Sussexes als zerstritten - nun scheint jedoch Schritt für Schritt der Familienfrieden einzukehren. Charles und Harry sehnen sich beide nach einer Versöhnung, da sie nicht wissen, wie viel Zeit ihnen noch gemeinsam bleibt.
Mit seinem Bruder William steht Harry allerdings weiterhin auf Kriegsfuß. Der Thronfolger hat ihm noch immer nicht verziehen, dass er sein Vertrauen brach - unter anderem wegen der heftigen Vorwürfe, die Harry nach seinem Umzug in die USA und dem Niederlegen seiner royalen Pflichten gegen die Königsfamilie erhob.
Titelfoto: Montage: Mike Egerton/PA Wire/dpa, John Stillwell/PA/epa/dpa