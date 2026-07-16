Ganz wie Oma Diana: Prinzessin Charlotte sorgt mit besonderem Detail für Aufsehen

England - Die Kinder von Prinzessin Kate (44) und Prinz William (44) werden immer älter und übernehmen damit Schritt für Schritt ihre royalen Pflichten. So begleitete Prinzessin Charlotte (11) ihre Eltern zum Wimbledon-Finale der Herren - und trug dabei ein Schmuckstück, das an ihre verstorbene Großmutter Prinzessin Diana (†36) erinnerte.

Prinzessin Charlotte (11, M.) besuchte gemeinsam mit ihrem Bruder Prinz George (12, l.), ihrer Mutter Prinzessin Kate (44, r.) und ihrem Vater Prinz William (44) das Wimbledon-Finale der Herren. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

Auf Bildern ist zu sehen, wie am Handgelenk der Nachwuchs-Royal ein vergoldetes Muschel-Charm-Armband funkelte - ein Schmuckstil, den bereits Diana besonders liebte.

Das Armband der Elfjährigen wurde bei "Marks & Spencer" verkauft und kostete gerade einmal 32 Dollar (umgerechnet rund 27 Euro). Inzwischen ist es laut Page Six jedoch ausverkauft.

Diana selbst bekam ihr eigenes Charm-Armband damals als Hochzeitsgeschenk von König Charles überreicht.

Während der ersten zehn Jahre ihrer Ehe schenkte ihr der heutige 77-Jährige jedes Jahr zum Hochzeitstag einen neuen Anhänger - jeder mit einer eigenen Bedeutung.

Dazu gehörten unter anderem Ballettschuhe als Erinnerung an ihre Kindheit sowie ein "W" und ein "H", die sie nach der Geburt ihrer beiden Söhne Prinz William (44) und Prinz Harry (41) erhielt.

Charlotte scheint die Vorliebe ihrer Oma für Charm-Armbänder geerbt zu haben - das unterstreicht die Verbindung zwischen Großmutter und Enkelin, obwohl sie sich nie kennenlernen konnten.