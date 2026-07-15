Protest im Buckingham-Palast: Aktivisten schmuggeln Anti-Andrew-Poster in den Thronsaal
England - Seit Monaten sorgt Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor (66) wegen seiner Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66) für negative Schlagzeilen. Immer wieder war es zu Protesten gegen den ehemaligen Prinzen gekommen - nun konnten Demonstranten ein riesiges Poster der beiden Männer in den Buckingham Palace schmuggeln und es im Thronsaal aufstellen.
Die Demonstranten der monarchiekritischen Organisation "Republic" machten bereits seit Jahren bei zahlreichen royalen Veranstaltungen auf sich aufmerksam.
Nun gelangten sie auch ins Innere des Buckingham-Palastes. Am Montag hatte die Protestgruppe einen Beitrag auf der Plattform X veröffentlicht, der aus dem Thronsaal der Residenz stammte. Darauf waren zwei Aktivisten zu sehen, die ein übergroßes Foto von Andrew und Epstein in die Höhe hielten.
Das Bild zeigte die beiden Männer bei einem gemeinsamen Spaziergang durch den New Yorker Central Park im Jahr 2010. Darauf war ein gelbes Banner mit der Frage "Was wusstet ihr?" angebracht.
In einem Statement auf ihrer Website erklärte die Anti-Monarchie-Gruppe: "Republic-Aktivisten haben die Fragen zu Andrew direkt ins Herz des königlichen Haushalts getragen, dem symbolischen Zuhause der Monarchie. Diese Fragen werden nicht verschwinden. Es ist schlicht nicht glaubwürdig zu glauben, dass König Charles und Prinz William nicht schon vor Jahren über die zahlreichen Vorwürfe gegen Andrew informiert wurden."
Immer wieder Proteste gegen Andrew Mountbatten-Windsor und die britische Monarchie
Republic will nicht ruhen, bis diese Fragen beantwortet seien. Die Proteste würden so lange weitergehen, bis die Monarchie abgeschafft sei. Die Monarchie lebe von Geheimhaltung - und diese Geheimhaltung müsse aufhören.
Bereits bei der traditionellen "Trooping the Colour"-Parade im Juni hatten Anhänger der Organisation gegen das britische Königshaus protestiert.
Dabei hatten Demonstranten ebenfalls Schilder sowie Fotos von Andrew hochgehalten, die in den vom US-Justizministerium veröffentlichten Epstein-Unterlagen enthalten waren.
Im Februar war der 66-Jährige festgenommen worden, nachdem ihm Amtsmissbrauch vorgeworfen worden war. Wenige Monate zuvor hatte ihm sein Bruder, König Charles (77), bereits alle royalen Titel inklusive des Prinzentitels entzogen.
Titelfoto: Screenshot/X/RepublicStaff