Protest im Buckingham-Palast: Aktivisten schmuggeln Anti-Andrew-Poster in den Thronsaal

England - Seit Monaten sorgt Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor (66) wegen seiner Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66) für negative Schlagzeilen. Immer wieder war es zu Protesten gegen den ehemaligen Prinzen gekommen - nun konnten Demonstranten ein riesiges Poster der beiden Männer in den Buckingham Palace schmuggeln und es im Thronsaal aufstellen.

Aktivisten von "Republic" schmuggelten ein riesiges Poster von Andrew Mountbatten-Windsor und Jeffrey Epstein in den Buckingham-Palast. © Screenshot/X/RepublicStaff

Die Demonstranten der monarchiekritischen Organisation "Republic" machten bereits seit Jahren bei zahlreichen royalen Veranstaltungen auf sich aufmerksam.

Nun gelangten sie auch ins Innere des Buckingham-Palastes. Am Montag hatte die Protestgruppe einen Beitrag auf der Plattform X veröffentlicht, der aus dem Thronsaal der Residenz stammte. Darauf waren zwei Aktivisten zu sehen, die ein übergroßes Foto von Andrew und Epstein in die Höhe hielten.

Das Bild zeigte die beiden Männer bei einem gemeinsamen Spaziergang durch den New Yorker Central Park im Jahr 2010. Darauf war ein gelbes Banner mit der Frage "Was wusstet ihr?" angebracht.

In einem Statement auf ihrer Website erklärte die Anti-Monarchie-Gruppe: "Republic-Aktivisten haben die Fragen zu Andrew direkt ins Herz des königlichen Haushalts getragen, dem symbolischen Zuhause der Monarchie. Diese Fragen werden nicht verschwinden. Es ist schlicht nicht glaubwürdig zu glauben, dass König Charles und Prinz William nicht schon vor Jahren über die zahlreichen Vorwürfe gegen Andrew informiert wurden."