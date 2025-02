Hat Harry bei seiner Einreise in die USA gelogen? Organisation fordert Einsicht in die Akten!

Eine royale Expertin gab an: "Ich glaube wirklich, dass Donald Trump (78) viel Wichtigeres zu tun hat. Aber es ist wahrscheinlich etwas, das nicht verschwinden wird, besonders da es weiterhin so viel Aufmerksamkeit bekommt."

Wie The Sun nun berichtet, forderte die Trump-nahe Organisation "Heritage Foundation" erneut Einsicht in die Akten.

Nachdem der jüngste Sohn von Prinz Charles (76) in seinem Buch "Spare" gebeichtet hatte, dass er mit Drogen zu tun hatte, fragten sich einige, wieso der 40-Jährige damals in die USA einreisen durfte.

Er sagte, Harry habe ein "begründetes Interesse an der Privatsphäre" in Bezug auf seine US-Einwanderungspapiere, und diese sollten daher privat bleiben. Die "Heritage Foundation" behauptet jedoch weiter, Harry habe in den Formularen unter dem Abschnitt, in dem gefragt wird, ob er Drogen konsumiert habe, möglicherweise gelogen.