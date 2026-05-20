Erste Auslandsreise nach schlimmer Diagnose: Prinzessin Kate gilt als Zukunft der Monarchie

Italien - Erstmals seit ihrer Krebsdiagnose absolvierte Prinzessin Kate (44) wieder eine offizielle Auslandsreise!

Prinzessin Kate (44) absolvierte ihre erste Auslandsreise nach ihrer Krebsdiagnose. © Marco Bertorello/Pool AFP/AP/dpa

Denn die Herzogin von Wales reiste vergangene Woche in die italienische Stadt Reggio Emilia, wie People berichtete. Gleichzeitig handelte es sich dabei auch um ihre erste Solo-Reise seit vielen Jahren.

Dort wurde sie von Tausenden Menschen begeistert begrüßt, die alle einen Blick auf die zukünftige Königin Großbritanniens erhaschen wollten.

Laut dem Boulevardblatt sei Kates Reise-Comeback weit mehr als nur die vollständige Rückkehr zu ihren royalen Verpflichtungen gewesen. Es deute zudem den Beginn eines neuen Kapitels an - sowohl für die 44-Jährige selbst als auch für die britische Monarchie.

"Sie weiß, dass die Augen der Welt auf sie gerichtet sind. Es ist ein klares Signal, dass sie wieder im Einsatz ist", erklärte eine ehemalige Palast-Mitarbeiterin.

Ein weiterer Insider betonte, Kate ziehe überall, wo sie auftauche, große Aufmerksamkeit auf sich und sei zweifellos eine der wichtigsten Stützen der Monarchie. Sie spiele eine zentrale Rolle für die Popularität der Staatsform. Einen besseren Zeitpunkt für ihre Rückkehr hätte es demnach kaum geben können.