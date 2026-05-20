Erste Auslandsreise nach schlimmer Diagnose: Prinzessin Kate gilt als Zukunft der Monarchie
Italien - Erstmals seit ihrer Krebsdiagnose absolvierte Prinzessin Kate (44) wieder eine offizielle Auslandsreise!
Denn die Herzogin von Wales reiste vergangene Woche in die italienische Stadt Reggio Emilia, wie People berichtete. Gleichzeitig handelte es sich dabei auch um ihre erste Solo-Reise seit vielen Jahren.
Dort wurde sie von Tausenden Menschen begeistert begrüßt, die alle einen Blick auf die zukünftige Königin Großbritanniens erhaschen wollten.
Laut dem Boulevardblatt sei Kates Reise-Comeback weit mehr als nur die vollständige Rückkehr zu ihren royalen Verpflichtungen gewesen. Es deute zudem den Beginn eines neuen Kapitels an - sowohl für die 44-Jährige selbst als auch für die britische Monarchie.
"Sie weiß, dass die Augen der Welt auf sie gerichtet sind. Es ist ein klares Signal, dass sie wieder im Einsatz ist", erklärte eine ehemalige Palast-Mitarbeiterin.
Ein weiterer Insider betonte, Kate ziehe überall, wo sie auftauche, große Aufmerksamkeit auf sich und sei zweifellos eine der wichtigsten Stützen der Monarchie. Sie spiele eine zentrale Rolle für die Popularität der Staatsform. Einen besseren Zeitpunkt für ihre Rückkehr hätte es demnach kaum geben können.
Prinzessin Kate plant bereits weitere Auslandsreisen
Er fügte hinzu: "Sie ist unsere zukünftige Königin. Wie Queen Elizabeth immer sagte: Man muss gesehen werden, um gehört zu werden."
Mit der Reise weitete sie zudem ihre langjährige Arbeit im Bereich frühkindlicher Entwicklung auch über die Grenzen Großbritanniens hinaus aus - und dabei dürfte es nicht bleiben. Weitere Informationsreisen sollen bereits in Planung sein.
Kates vollständige Rückkehr zu ihren royalen Pflichten kommt zu einem sensiblen Zeitpunkt, denn nicht nur die Prinzessin ist an Krebs erkrankt, sondern auch ihr Schwiegervater König Charles (77). Zudem wirft der Epstein-Skandal rund um seinen Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (66) weiterhin einen Schatten auf die Königsfamilie.
"Im Moment gelingt es ihnen nach dieser stark turbulenten Phase sehr gut, den Eindruck zu vermitteln, dass die Lage wieder stabil ist. Deshalb ist Kate so wichtig. Charles ist der aktuelle Monarch, aber sie und William sind die Zukunft", so eine Quelle.
Titelfoto: Marco Bertorello/Pool AFP/AP/dpa