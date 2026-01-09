Happy Birthday! Königshaus teilt emotionales Video von Prinzessin Kate

Pünktlich zum 44. Geburtstag von Prinzessin Kate teilt das britische Königshaus ein emotionales Video. Darin zeigt sich Kate besonders nachdenklich.

Von Miriam Graf

London - Zum 44. Geburtstag von Prinzessin Kate hat das britische Königshaus ein neues Video auf Instagram veröffentlicht. Darin zeigt sich Kate, bei der vor zwei Jahren Krebs festgestellt wurde, ganz in sich gekehrt.

Prinzessin Kate (44) neben ihrem Mann William (43) - die beiden geben einander Halt. © picture alliance/dpa/PA Wire | Eddie Mulholland/Daily Telegraph "Selbst in der kältesten, dunkelsten Zeit hat der Winter eine Art, uns Stille, Geduld und ruhige Besinnung zu schenken", sagt Kate mit ruhiger Stimme in dem knapp zwei Minuten langen Clip. Zu sehen sind wunderschöne, aber verlassene englische Landschaften und Kate, wie sie nachdenklich durch die Natur streift. An einer Stelle hält sie ihre Hand in einen Fluss, an einer anderen schaut sie auf das Wasser. Zeit zum Innehalten für die Prinzessin, die bis Sommer 2024 eine zehrende Chemotherapie gegen den Krebs bewältigte.

Royal Kate ist dankbar