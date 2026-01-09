Happy Birthday! Königshaus teilt emotionales Video von Prinzessin Kate
London - Zum 44. Geburtstag von Prinzessin Kate hat das britische Königshaus ein neues Video auf Instagram veröffentlicht. Darin zeigt sich Kate, bei der vor zwei Jahren Krebs festgestellt wurde, ganz in sich gekehrt.
"Selbst in der kältesten, dunkelsten Zeit hat der Winter eine Art, uns Stille, Geduld und ruhige Besinnung zu schenken", sagt Kate mit ruhiger Stimme in dem knapp zwei Minuten langen Clip.
Zu sehen sind wunderschöne, aber verlassene englische Landschaften und Kate, wie sie nachdenklich durch die Natur streift. An einer Stelle hält sie ihre Hand in einen Fluss, an einer anderen schaut sie auf das Wasser.
Zeit zum Innehalten für die Prinzessin, die bis Sommer 2024 eine zehrende Chemotherapie gegen den Krebs bewältigte.
Royal Kate ist dankbar
"Ich ertappe mich dabei, darüber zu reflektieren, wie unendlich dankbar ich bin. Die Flüsse in unserem Inneren fließen mühelos, Ängste werden fortgespült, reinigen und läutern", sagt sie im Video.
Im Winter könne man "Frieden mit unseren Tränen" finden und entdecken, "was es heißt, am Leben zu sein".
Das Video mit dem Titel "Winter" ist der letzte Teil einer vierteiligen Videoserie des Königshauses namens "Mother Nature".
"Die Serie war eine tief persönliche, kreative Reflexion darüber, wie die Natur mir geholfen hat, zu heilen", erklärt Prinzessin Kate in der Videobeschreibung.
Ihre Worte sind nicht also nicht beliebig gewählt - sondern tief persönlich.
Titelfoto: picture alliance/dpa/PA Wire | Eddie Mulholland/Daily Telegraph