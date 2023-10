Fehlendes "Elsa-Kleid": Kleines Mädchen enttäuscht über Prinzessin Kates Outfit

Cumbria (Großbritannien) - Bei einem Besuch in Cumbria, einer Region in Nordwest-England , war ein kleines Mädchen sehr enttäuscht beim Anblick von Prinzessin Kate (41). Die trug nämlich kein glitzerndes buntes Kleid, wie es die royalen Heldinnen aus den Disney-Filmen suggerieren. Doch Kate wäre nicht die Herzogin von Wales, wenn sie keine gute Antwort parat gehabt hätte ...

Statt funkelnder Abendgarderobe tauchte Prinzessin Kate (41, Mitte) zusammen mit Prinz William (41, l.) dem Anlass des Schafe-Scherens gegeben in eher alltagstauglicher Kleidung auf und enttäuschte so einen jungen Fan. © Cameron Smith/PA Wire/dpa

So schnell kann man Kinderherzen brechen lassen: indem man als weibliches Mitglied der britischen Königsfamilie einfach Hose und Outdoor-Jacke überstreift.

Wie das Promi-Magazin People berichtete, glänzte Prinzessin Kate am vergangenen Dienstag nicht im Abendkleid, sondern in einem alltagstauglichen, aber eleganten Look, als sie zusammen mit ihrem Mann William (41) nach Nordengland reiste, um die "Widerstandsfähigkeit und den Geist" der Bauerngemeinden in der Region Cumbria zu feiern.

Kates Outfit bestand aus einer olivfarbenen Outdoor-Jacke über einem weißen Hemd und einem grauen Pullover. Dazu trug sie eine enge dunkle Jeans und Wanderstiefel.

Lediglich ein paar schlichte Ohrringe ließen einen Hauch von Prinzessinnen-Magie erahnen - nicht genug für ein kleines Mädchen, das sich darauf gefreut hatte, endlich eine echte Prinzessin zu treffen.

Zusammen mit ihrer Schwester überreichte sie Kate einen Strauß Blumen. Wie der Vater der beiden Mädchen verriet, hatten sie gehofft, Kate würde ihr "Elsa-Kleid" tragen - eine Anspielung auf den gleichnamigen Charakter des Disney-Hits "Die Eiskönigin".