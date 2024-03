Fotoskandal um Prinzessin Kate: Ist das Bild etwa schon acht Jahre alt?

In ihrem Tweet, der in kürzester Zeit 37 Millionen Mal aufgerufen wurde, behauptet Naldrett, dass Kates Gesicht von einem Vogue-Covershooting von 2016 genommen worden sei und in das glückliche Muttertagsfoto hineingeschnitten wurde.

Im Netz kursieren nun zahlreiche Theorien zum retuschierten Familienfoto von Prinzessin Kate und ihre Kindern. © Joe Giddens/PA Wire/dpa

Unter Naldretts Post unterstützen zahlreiche User ihre Theorie, welche sie mit einem Video begründet.

Bei diesem zeigt sie, dass das Cover-Bild von vor acht Jahren genau dieselben Konturen und Posen von Kate aufweist und legt diese dann auf das aktuelle Familienfoto.

Doch andere Nutzer tun die Theorie als albern ab, so wird unter anderem geschrieben: "Es ist nichts Gleiches. Es ist nur das gleiche Gesicht mit dem gleichen Lächeln, weil es die gleiche Person ist. Ansonsten ist es nicht im Entferntesten ähnlich."

Was genau an dem Bild echt und was fake ist, weiß nur Prinzessin Kate selbst. Klar ist, dass so schnell keine Ruhe um die Photoshop-Aufregung einkehren wird.