Nach Festnahme eines Mannes: Sorge um Prinzessin Kate und Tochter Charlotte

London (Vereinigtes Königreich) - Nach einer Attacke auf Ex-Prinz Andrew (66) hatte die Polizei Anfang Mai einen Mann festgenommen. Jetzt kommt ans Licht: Der Verdächtige soll es auch auf Prinzessin Kate (44) und ihre Tochter Charlotte (11) abgesehen haben.

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) mit ihren Kindern Charlotte (11), Louis (8) und George (12, hinten). © picture alliance/dpa/AP | Kirsty Wigglesworth

Der vermummte Mann soll den Bruder von König Charles III. (77) am Abend des 6. Mai vor dessen Anwesen in Sandringham angeschrien, verfolgt und mit einer Waffe bedroht haben. Er habe den Ex-Prinzen derart bedrängt, dass dieser fluchtartig das Gelände verlassen habe, heißt es.

Polizeibeamte konnten den 39-Jährigen wenig später noch vor Ort festnehmen. Dabei beschlagnahmten sie auch das Handy des Mannes.

Die Auswertung des Mobiltelefons bringt nun weitere erschreckende Details zum Vorschein: So soll Andrew nicht das einzige Mitglied der Royal Family gewesen sein, das der Beschuldigte im Visier hatte.

Wie die britische Zeitung "The Daily Telegraph" berichtete, habe der Angreifer online nicht nur nach verschiedenen Waffen und Sprengstoff gegoogelt, sondern auch Informationen zu Prinzessin Kate und ihrer Tochter Charlotte eingeholt.

Der 39-Jährige soll demnach gezielt zu möglichen Tötungsmethoden recherchiert haben.