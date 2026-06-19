Süßer Fan-Moment: Prinzessin Kate spricht mit kleinem Royal-Fan

England - Die britische Königsfamilie besuchte vor wenigen Tagen das berühmte jährliche Pferderennen "Royal Ascot". Prinzessin Kate (44) hatte dabei einen besonders niedlichen Moment mit einem kleinen Fan.

Prinzessin Kate (44) erlebte einen niedlichen Moment mit einem kleinen Royal-Fan. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

Während des zweiten Tages der Veranstaltung gelang es einem kleinen Mädchen, die Aufmerksamkeit der Royal auf sich zu ziehen.

Auf einem Video, das auf der Plattform X gepostet wurde, ist zu sehen, wie die 44-Jährige zusammen mit Ehemann Prinz William (43) und zwei weiteren Personen in einer Kutsche saß.

Hinter der Kamera ertönte plötzlich ein lautes "Princess Kate!" des kleinen Royal-Fans.

Zunächst führte sie ihr Gespräch fort, drehte sich jedoch wenige Sekunden später um und winkte dem Kind zu.

"Hi, ich kann dich immer noch sehen!", antwortete die Prinzessin schließlich fröhlich dem Mädchen.

Doch das war nicht der einzige niedliche Fan-Moment, den Kate an diesem Tag hatte. In einem weiteren Clip wurde Kate von einem Zuschauer darauf angesprochen, dass sie wunderschön aussehe.

"Danke! Ich hoffe, die Sonne bleibt draußen", so Kate, sichtlich gut gelaunt.