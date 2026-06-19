Süßer Fan-Moment: Prinzessin Kate spricht mit kleinem Royal-Fan

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Beim jährlichen Pferderennen "Royal Ascot" sorgt Prinzessin Kate für einen niedlichen Moment mit einem kleinen Royal-Fan.

Von Mia Berger

England - Die britische Königsfamilie besuchte vor wenigen Tagen das berühmte jährliche Pferderennen "Royal Ascot". Prinzessin Kate (44) hatte dabei einen besonders niedlichen Moment mit einem kleinen Fan.

Prinzessin Kate (44) erlebte einen niedlichen Moment mit einem kleinen Royal-Fan.
Prinzessin Kate (44) erlebte einen niedlichen Moment mit einem kleinen Royal-Fan.  © Mike Egerton/PA Wire/dpa

Während des zweiten Tages der Veranstaltung gelang es einem kleinen Mädchen, die Aufmerksamkeit der Royal auf sich zu ziehen.

Auf einem Video, das auf der Plattform X gepostet wurde, ist zu sehen, wie die 44-Jährige zusammen mit Ehemann Prinz William (43) und zwei weiteren Personen in einer Kutsche saß.

Hinter der Kamera ertönte plötzlich ein lautes "Princess Kate!" des kleinen Royal-Fans.

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Zunächst führte sie ihr Gespräch fort, drehte sich jedoch wenige Sekunden später um und winkte dem Kind zu.

"Hi, ich kann dich immer noch sehen!", antwortete die Prinzessin schließlich fröhlich dem Mädchen.

Doch das war nicht der einzige niedliche Fan-Moment, den Kate an diesem Tag hatte. In einem weiteren Clip wurde Kate von einem Zuschauer darauf angesprochen, dass sie wunderschön aussehe.

"Danke! Ich hoffe, die Sonne bleibt draußen", so Kate, sichtlich gut gelaunt.

Zusammen mit ihrem Ehemann Prinz William (43) besuchte Kate das "Royal Ascot".
Zusammen mit ihrem Ehemann Prinz William (43) besuchte Kate das "Royal Ascot".  © Aaron Chown/PA Wire/dpa

Prinzessin Kate erstmals seit 2023 bei "Royal Ascot"

Prinzessin Kate ist wieder vollständig in ihre Rolle als arbeitende Royal zurückgekehrt.
Prinzessin Kate ist wieder vollständig in ihre Rolle als arbeitende Royal zurückgekehrt.  © Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Auch William hatte während des Pferderennens gute Gespräche, denn die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer beschäftigt schließlich auch die Royals. So sprach der 43-Jährige unter anderem auch über seine Lieblingsmannschaft "Aston Villa" mit Besuchern der Veranstaltung.

Prinzessin Kate besuchte das Pferderennen erstmals seit 2023. Ihre dreijährige Pause steht im Zusammenhang mit ihrer Krebserkrankung. Zuvor hatte sie sich zeitweise von ihren royalen Pflichten zurückgezogen, um sich vollständig auf ihre Genesung zu konzentrieren.

Im Januar 2025 gab sie in einem Social-Media-Post bekannt, die Krankheit überwunden zu haben. Seitdem nahm sie wieder Schritt für Schritt an königlichen Terminen teil.

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Vor wenigen Wochen absolvierte die Prinzessin sogar ihre erste Auslandsreise seit der schlimmen Diagnose und ist inzwischen vollständig in ihre Rolle als arbeitende Royal zurückgekehrt.

Titelfoto: Aaron Chown/PA Wire/dpa

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