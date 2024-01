Sorge um Prinzessin Kate: Nicht mal ihre Kinder dürfen zu ihr!

London (Vereinigtes Königreich) - Es war eine Nachricht, die viele Royal -Fans in Sorge versetzt hatte: Vergangene Woche war bekannt geworden, dass sich Prinzessin Kate (42) wegen einer Bauch-Operation im Krankenhaus befindet. Doch wie geht es ihr inzwischen?

Wie geht es Prinzessin Kate (42) nach ihrer Bauch-OP? © Paul Grover/The Telegraph/PA Wire/dpa

Auch knapp eine Woche nach der Schock-Nachricht befindet sich die Ehefrau von Prinz William (41) noch immer in der Klinik.

Der britische Thronfolger, der wegen der Erkrankung seiner Frau selbst zahlreiche Termine absagen musste, um sich um seine Gattin und die drei Kids zu kümmern, war in den vergangenen Tagen immer wieder bei Besuchen in der Klinik gesichtet worden.



Nicht an seiner Seite: Die gemeinsamen Kinder des Prinzenpaares Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5).

Die royalen Sprösslinge hätten die 42-Jährige bislang nicht im Krankenhaus besuchen dürfen, heißt es in einem Artikel des Hello Magazines. Stattdessen sollen sie über Facetime mit ihrer Mutter in Kontakt stehen und ihr über Videoanrufe Genesungswünsche ans Krankenbett schicken.

Kate liebe es, beispielsweise auch während längerer Auslandsreisen mit ihrem Nachwuchs zu facetimen.



Warum George, Charlotte und Louis ihren Vater bei seinen Besuchen nicht begleiten dürfen, ist nicht bekannt. Ist die Prinzessin von Wales etwa zu geschwächt, um ihre Kinder zu sehen? Oder ist das Infektionsrisiko für die Kleinen einfach zu groß?