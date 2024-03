Sorge um Prinzessin Kate wächst - Angestellte haben sie seit Wochen nicht gesehen!

Der Gesundheitszustand von Prinzessin Kate (42) bleibt ein Mysterium. © Paul Grover/The Telegraph/PA Wire/dpa

Seit Wochen ist die Princess of Wales von der Bildfläche verschwunden. Nach ihrer Bauch-Operation im Januar hatte sich die 42-Jährige aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und damit die Spekulationen um ihren Gesundheitszustand immer weiter angeheizt.

Ein manipuliertes Foto mit ihren drei Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5), das Catherine zum britischen Muttertag als erstes Lebenszeichen nach der OP im Netz gepostet hatte, verstärkte die Sorge bei vielen Royal-Fans nur noch weiter.

Nun wurde bekannt: Nicht nur für die Öffentlichkeit bleibt der Zustand von Prinz Williams (41) Frau ein Mysterium, auch hinter den Palastmauern wird das Thema offenbar totgeschwiegen.

Wie ein Insider gegenüber dem US-Promi-Magazin Us Weekly enthüllte, sollen Kates Angestellte sie seit Wochen nicht mehr zu Gesicht bekommen oder gar gesprochen haben.



"Das leitende Personal konnte sie nicht sehen oder mit ihr reden. Und sie wussten nicht einmal von der Operation, bis sie bekannt gegeben wurde. Sie wurden davon überrascht", verriet die Quelle im Interview mit der Zeitschrift.



Demnach sollen "nur sehr wenige Leute" wissen, was in Kates Krankenzimmer wirklich vor sich geht. "Und die sind verschwiegen." Die Prinzessin sei von einem "Schleier der Geheimhaltung" umgeben, so der Insider.