Trauriges Geheimnis gelüftet: Damit hat Prinzessin Kate zu kämpfen!

London (Großbritannien) - Stets gut gelaunt, perfekt gestylt und immer ein Lächeln auf den Lippen - so zeigt sich Prinzessin Kate (41) gerne in der Öffentlichkeit. Doch das royale Leben hat auch seine Schattenseiten ...

Prinzessin Kate (41) soll "ziemlich einsam" sein. © Andrew Milligan/PA Wire/dpa

Prinzessin Kate und ihr Ehemann Prinz William (41) gehören mit Abstand zu den beliebtesten britischen Royals. Doch spätestens seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) wächst auch die Verantwortung und damit der Druck auf den britischen Thronfolger und seine Gattin.

Kommt die Dreifach-Mama mit dieser einflussreichen Rolle wirklich so gut zurecht, wie sie nach außen vorgibt?

Eine Expertin enthüllte jetzt, wie es in der Prinzessin von Wales tatsächlich aussehen soll: "Ich denke, Kate fühlt sich in gewisser Weise wahrscheinlich ziemlich einsam", erklärte Royal-Insiderin Tessa Dunlop (49) gegenüber dem britischen OK-Magazin.

Englands Königin in spe sei sehr schnell zu einer "überaus berühmten und einflussreichen Person" geworden, was sie in eine "ziemlich einsame Position" gebracht habe, so die traurige Einschätzung der Adelskennerin.

Kate habe ihren eigenen Weg eingeschlagen und sei eine "Außenseiterin", erklärte Dunlop und ergänzte: "Sie hat Glück, dass sie ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter und ein sehr gutes zu ihrer Schwester hat."

Doch auch wenn ihre Unabhängigkeit, der Ruhm und ihre mächtige Position die Mutter von George (10), Charlotte (8) und Louis (5) in eine "einsame Lage" katapultiert hätten, sei Kate für die britische Königsfamilie ein wahrer "Glücksfall", da sie sich wie keine Andere an die Institution der Monarchie angepasst habe, so Dunlop weiter.