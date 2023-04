Happy Birthday, Prinz Louis! Besonderes Geschenk von Mama Kate

Montage: Matthew Horwood/PA Wire/dpa, Millie Pilkington/The Prince and Princess of Wales via PA Media/dpa

Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) mit ihren Kindern (v.l.n.r.) Prinz George (9), Prinz Louis (5) und Prinzessin Charlotte (7). © Jonathan Brady/PA Media/dpa

Freunde und Follower fluteten den Kommentarbereich kurz darauf mit Gratulationen und guten Wünschen für den Fünfjährigen, wobei die meisten gar nicht zu fassen scheinen können, wie groß der "Kleine" von Kate und William inzwischen geworden ist: "Schon fünf? Wurde er nicht gefühlt letzten Monat erst geboren?", scherzte etwa ein User.

Sein verschmitztes Lächeln habe der Prinz ganz eindeutig von seiner Mama: "Doppelgänger des Großvaters mütterlicherseits" oder "Er sieht aus wie seine Mama", sind sich die Royal-Fans einig.

Auf weitere aktuelle Fotos des kleinen Louis müssen Anhänger des britischen Königshauses vermutlich gar nicht mehr lange warten: In nicht mal zwei Wochen findet die Krönung von König Charles III. statt.



Während Prinz Harrys (38) Kinder Archie (3), der an diesem Tag selbst Geburtstag feiert, und Lilibet (1) mit Mama Meghan (41) in Kalifornien bleiben, wird der Nachwuchs von William und Kate an der feierlichen Zeremonie am 6. Mai teilnehmen - und Opa Charles dabei vielleicht sogar die Show stehlen.