Neuanfang für Kate (43) und Prinz William (43): Royal-Familie sehnt sich nach Ruhe

Windsor (Großbritannien) - Für Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) beginnt ein neues Kapitel. Noch in diesem Herbst verabschiedet sich die fünfköpfige Familie aus dem vertrauten Heim "Adelaide Cottage" in Windsor. Vermutlich Anfang November ziehen die Royals in die benachbarte "Forest Lodge", ein größeres Herrenhaus im Windsor Great Park.

Prinz George (12, v.l.), Prinz Louis (7), Prinz William (43), Prinzessin Charlotte (10) und Prinzessin Kate (43) ziehen in wenigen Wochen in ein neues Heim. © Fotomontage/BENJAMIN CREMEL / AFP

Der Umzug ist nicht nur aus Platzgründen geplant. Wie "Gala" berichtet, biete das neue Anwesen mehr Privatsphäre und Sicherheit. Um die Wünsche der Königsfamilie zu erfüllen, wird derzeit das im 18. Jahrhundert erbaute Heim allumfassend renoviert.

In Adelaide Cottage fühlten sich die Royals nicht mehr wohl. Gerade die Nähe zueinander war ihnen wichtig. Doch mit ihren wachsenden Kindern und den zunehmenden Verpflichtungen wächst das Verlangen nach einem dauerhaften Rückzugsort.

Nachdem Kate im März 2024 öffentlich ihre Krebsdiagnose bekannt gegeben hatte, befindet sie sich momentan in Behandlung.

Umso mehr sehnt sich die Familie nach einem ruhigen Ort.