Neuanfang für Kate (43) und Prinz William (43): Royal-Familie sehnt sich nach Ruhe

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) verlassen Ende des Jahres "Adelaide Cottage" in Windsor und beziehen die "Forest Lodge" im Windsor Great Park.

Von Jennifer Schneider

Windsor (Großbritannien) - Für Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) beginnt ein neues Kapitel. Noch in diesem Herbst verabschiedet sich die fünfköpfige Familie aus dem vertrauten Heim "Adelaide Cottage" in Windsor. Vermutlich Anfang November ziehen die Royals in die benachbarte "Forest Lodge", ein größeres Herrenhaus im Windsor Great Park.

Prinz George (12, v.l.), Prinz Louis (7), Prinz William (43), Prinzessin Charlotte (10) und Prinzessin Kate (43) ziehen in wenigen Wochen in ein neues Heim.  © Fotomontage/BENJAMIN CREMEL / AFP

Der Umzug ist nicht nur aus Platzgründen geplant. Wie "Gala" berichtet, biete das neue Anwesen mehr Privatsphäre und Sicherheit. Um die Wünsche der Königsfamilie zu erfüllen, wird derzeit das im 18. Jahrhundert erbaute Heim allumfassend renoviert.

In Adelaide Cottage fühlten sich die Royals nicht mehr wohl. Gerade die Nähe zueinander war ihnen wichtig. Doch mit ihren wachsenden Kindern und den zunehmenden Verpflichtungen wächst das Verlangen nach einem dauerhaften Rückzugsort.

Nachdem Kate im März 2024 öffentlich ihre Krebsdiagnose bekannt gegeben hatte, befindet sie sich momentan in Behandlung.

Umso mehr sehnt sich die Familie nach einem ruhigen Ort.

Ihr "letzter Herbst zu fünft" im vertrauten Heim

Während die Prinzessin von Wales, Kate, gegen ihre Krebsdiagnose kämpft, verbringt sie ihre Freizeit am liebsten in der Natur.  © OLI SCARFF / POOL / AFP

Während die Renovierungen laufen, genießt die Familie ihren "letzten Herbst zu fünft" im alten Zuhause.

Um ihre Genesung voranzutreiben, verbringt Prinzessin Kate mit ihrer Familie viel Zeit an der frischen Luft. "Die gemeinsame Zeit mit den Liebsten ist das Kostbarste, was wir haben", heißt es aus Palastkreisen.

Mit dem Umzug nach Forest Lodge steht für die Royals nicht nur ein Wohnwechsel an, sondern auch ein bewusster Neuanfang.

