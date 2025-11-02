Andrew verliert Prinzentitel - die ganze Familie soll dahinterstecken

England - In den vergangenen Wochen sorgten die britischen Royals erneut für reichlich Schlagzeilen. Andrew Mountbatten Windsor (65) gab zunächst freiwillig einen Teil seiner royalen Titel ab - wenig später entzog ihm sein Bruder auch den Prinzentitel . Bei diesem Schritt soll jedoch die ganze Familie beteiligt gewesen sein.

Andrew Mountbatten Windsor (65) wurde vor Kurzem der Prinzentitel entzogen. © Steve Parsons/PA POOL/AP/dpa

Zwar traf König Charles (76) letztlich die finale Entscheidung, doch eine königliche Quelle erkannte in der Erklärung des Palastes "eine weibliche Note".

Wie People berichtete, könnte dies bedeuten, dass Camilla (78) und Prinzessin Kate (43) bei der Entscheidung, Andrew seine Ehren abzuerkennen, mitgewirkt haben könnten.

"Ich würde denken, dass die Königin daran beteiligt gewesen ist. (…) Es habe Druck von Camilla und Catherine gegeben, und William habe ebenfalls Druck ausgeübt, da er den Ärger nicht erben wollte", so die Quelle.

Die drastischen Maßnahmen erfolgten, nachdem der 65-Jährige immer wieder in Verbindung mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) gebracht worden war - zuletzt wurde ihm vorgeworfen, die mittlerweile verstorbene Virginia Giuffre (†41) missbraucht zu haben, als sie noch minderjährig war.