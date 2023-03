Burger King empfängt Charles mit neuer Krone: So reagiert der König

Bei seinem Besuch in Berlin wurde König Charles III. schon einmal mit einer nagelneuen Pappkrone von Burger King gekrönt. Der Monarch nahm es mit Humor.

Von Christoph Carsten

Berlin - Eigentlich darf König Charles III. (74) seine neue Krone erst am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey in Empfang nehmen. Doch bei seinem Besuch in Berlin wurde der Monarch schon einmal mit einer nagelneuen Papp-Krone von Burger King gekrönt.

Beim Empfang am Brandenburger Tor in Berlin zeigte sich König Charles III. (74) volksnah und humorvoll. © Burger King Tausende Fans des britischen Königshauses hatten dem Termin entgegengefiebert, am gestrigen Mittwoch war es so weit: König Charles III. zeigte sich bei seinem Staatsbesuch in Deutschland gemeinsam mit Gemahlin Camilla (75) auch den Anhängern in Berlin. Auffällig beim Empfang am Brandenburger Tor: Viele der wartenden Fans trugen eine Papp-Krone von Burger King. Rund 1500 sollten es nach Angaben der Fast-Food-Kette sein. Mit der Promo-Aktion wolle Burger King ein Zeichen für "Gleichberechtigung, Toleranz und Individualität" setzen, hieß es in einer Mitteilung. Zudem solle dem Royal die Wartezeit bis zu seiner eigenen Krönung verkürzt werden. König Charles III. Wichtiger Termin im Bundestag: Das hat König Charles am zweiten Tag in Berlin vor Die Sonderedition der bekannten Burger-King-Krone soll in Design und Größe der echten Edwardskrone nachempfunden sein, die bis heute zur Krönung der britischen Monarchen dient. "So macht Burger King es König Charles III. noch ein bisschen einfacher, die Krone schon vor der offiziellen Krönung zu tragen", teilte Burger King mit.

Britischer König in Berlin: Charles reagiert gelassen auf Burger-King-Aktion