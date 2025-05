König Charles reist nach Nordamerika: Gibt es Hoffnung auf Versöhnung mit Prinz Harry?

England/USA - Die Kluft zwischen Prinz Harry (40) und seinem Vater König Charles (76) scheint tiefer denn je – doch gibt es noch Hoffnung auf Versöhnung? Bald macht sich der Monarch auf zu einer Reise nach Nordamerika und kommt damit ganz in die Nähe seines Sohnes.

Prinz Harry (40, r.) und sein Vater König Charles (76) sind seit dem Umzug des 40-Jährigen in die USA zerstritten. © DAVID ROSEPOOLAFP

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Camilla (77) wird König Charles in wenigen Tagen in der kanadischen Hauptstadt Ottawa erwartet.

Wie People berichtet, wird er dort eine Rede zur Eröffnung des kanadischen Parlaments halten.

Das Königspaar wird voraussichtlich nur zwei Tage in Nordamerika verbringen – zwei Tage, die wohl kaum ausreichen, um ein Treffen mit Harry und Meghan in ihrer Heimat in der US-Stadt Los Angeles einzurichten.

Trotz der angespannten Beziehung äußerte der 40-Jährige vor wenigen Wochen zumindest den Wunsch, sich wieder mit seinem Vater zu versöhnen, denn er wisse nicht, wie viel Zeit ihm aufgrund seiner Krebsdiagnose noch bleibe.