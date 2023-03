Charles III. und Camilla mit Salutschüssen in Deutschland begrüßt

Berlin - Die Royals sind gelandet: Der britische König Charles III. (74) hat am Mittwoch seinen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen.

Der britische König Charles III. (74) und seine Gattin Camilla (75) sind am Mittwochnachmittag auf dem Hauptstadtflughafen BER gelandet. © Britta Pedersen/dpa

Der Monarch und seine Frau Camilla (75) landeten am Nachmittag auf dem Berliner Hauptstadtflughafen BER. Genau wie vorgesehen traten sie um 14.10 Uhr aus ihrem Flugzeug. Begrüßt wurden sie mit Salutschüssen.

Für den Monarchen ist es die erste Auslandsreise in seiner neuen Rolle - noch vor seiner Krönung am 6. Mai. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) und seine Frau Elke Büdenbender (61, beide SPD) begleiten das Königspaar bis Freitag durch ihr Programm in Berlin, Brandenburg und Hamburg.

Erste Station nach dem Flughafen sollte das Brandenburger Tor sein. Als erster Staatsgast überhaupt sollten Charles und Camilla dort mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor begrüßt werden - volksnah mitten in der Hauptstadt.

Schon viele Stunden vor der Ankunft der Royals hatten sich dort am Mittwochmorgen zahlreiche Fans des Königshauses versammelt.

Die ersten wartenden Menschen erschienen nach eigenen Aussagen schon deutlich vor 7 Uhr an den Absperrungen am Pariser Platz. Gegen 10 Uhr waren es bereits Dutzende und am Mittag Hunderte neugierige Menschen in einer langen Schlange vor den Einlasskontrollen.